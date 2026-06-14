Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar

Filmin en ikonik sahnelerinden biri olan Şarlo’nun devasa dişlilerin arasına sıkışması, aslında insanın sistem tarafından nasıl yutulduğunun ve sadece bir "araç" haline geldiğinin en net görsel sembolüdür. Chaplin, dönemin yükselen sesli sinema teknolojisine direnerek filmi büyük oranda sessiz çekmiş, böylece sistemin gürültüsü içinde insanın sesinin nasıl kısıldığını sanatsal bir dille vurgulamıştır.