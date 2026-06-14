Yeniçağ Gazetesi
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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar

Sinema tarihinin en büyük sistem eleştirisi, dijital çağda bile güncelliğini korumayı başarıyor. Charlie Chaplin’in ölümsüz eseri "Modern Zamanlar", endüstrileşmenin yarattığı makineleşmiş toplumu Şarlo’nun trajikomik aynasından göstermeye devam ediyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 1

Charlie Chaplin’in 1936 yapımı sessiz şaheseri Modern Zamanlar (Modern Times), sinema tarihindeki yerini korurken, günümüz dijital dünyasında da geçerliliğini yitirmiyor.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 2

Büyük Buhran döneminin ekonomik yıkımını ve montaj hattında çalışan işçilerin mekanikleşmesini konu alan film, Şarlo (The Tramp) karakterinin devasa fabrikalardaki komik ama bir o kadar da dramatik mücadelesini anlatıyor.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 3

Dönemin vahşi kapitalizmine ve makineleşmeye getirilen bu dahi eleştiri, günümüz yapay zekâ ve otomasyon çağında bile işçi sınıfının yaşadığı yabancılaşmayı yüzümüze vuruyor.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 4

Filmin en ikonik sahnelerinden biri olan Şarlo’nun devasa dişlilerin arasına sıkışması, aslında insanın sistem tarafından nasıl yutulduğunun ve sadece bir "araç" haline geldiğinin en net görsel sembolüdür. Chaplin, dönemin yükselen sesli sinema teknolojisine direnerek filmi büyük oranda sessiz çekmiş, böylece sistemin gürültüsü içinde insanın sesinin nasıl kısıldığını sanatsal bir dille vurgulamıştır.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 5

Şarlo'nun sürekli somun sıkma hareketi yapması ve fabrika dışındaki hayatta da bu mekanik refleksten kurtulamaması, modern insanın iş ve yaşam dengesini nasıl kaybettiğinin zamansız bir tasviridir.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 6

Modern Zamanlar, sadece bir dönem filmi değil; her sabah alarm kurup işe koşan, plazalarda veya fabrikalarda robotlaşan modern insanın kalıcı trajedisidir.

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Zamana meydan okuyan film: Modern Zamanlar - Resim: 7

Sinema eleştirmenlerine göre film, insan onurunun ve sevginin, her türlü mekanik dayatmanın üzerinde olduğunu kanıtlayan zamansız bir manifesto niteliği taşıyor.

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