Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde meydana geldi. Kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, yakınları tarafından hastaneye ulaştırılmak üzere köy minibüsüyle yola çıkarıldı.

Ancak sağanak nedeniyle debisi yükselen dere, yatağından taşarak köy yolunu kapattı. Gölbaşı’nın içerisinde bulunduğu minibüs, taşan suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin desteğiyle yürütülen yoğun çalışma sonucu minibüs, sudan çıkarılarak güvenli bölgeye çekildi.

Sağlık ekiplerinin araç içerisinde dakikalarca müdahale ettiği Naime Gölbaşı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gölbaşı’nın cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

