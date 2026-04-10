Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi’nde, bir asırlık geçmişiyle zamana adeta meydan okuyan tarihi bir bakkal dükkanı, geleneksel dokusunu koruyarak hizmet vermeye devam ediyor.

Babasından devraldığı bu mirası yaşatan 60 yaşındaki Fikret Tohumcu, dükkanın tarihi kimliğini bozmamak için büyük çaba sarf ediyor. Taş ve kerpiçle örülü duvarları, ahşap tavan işçiliği ve raflardaki antika terazileriyle 1930’lu yılların atmosferini günümüze taşıyan bakkal, beyaza boyalı dış cephesiyle de mahallenin simgesi haline gelmiş durumda.

Meslekte 40 yılı geride bırakan Tohumcu, dükkanın sadece bir ticarethane değil, aynı zamanda yerel üretimin desteklendiği bir merkez olduğunu şu şekilde vurguluyor:

"Babamın mirasını ayakta tutmak benim için çok kıymetli. Burada en önemli kuralımız güler yüz. Çevre mahallelerdeki komşularımızın yetiştirdiği taze sebzeleri ve süt ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyoruz."

Eski usul alışveriş kültürünü titizlikle sürdüren tarihi bakkal, nostaljik dokusuyla hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeyi keşfetmeye gelen ziyaretçilerin odak noktası olmayı sürdürüyor.