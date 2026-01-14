Zaman, insana verilen en eşit ama en adaletsiz görünen nimettir. Herkesin günü yirmi dört saattir; kimine yetmez, kimine fazlasıyla yeter. Zamanın değeri, onun nasıl geçirildiğimizle ilgilidir. Bazı anlar vardır, bir ömür gibi iz bırakır. Bazıları ise ne zaman geçtiği fark edilmeden silinir gider.

İnsan hayatında bazı dönemler vardır ki, durup düşünme ihtiyacı hissettirir. Geçmişe bakılır, bugünün muhasebesi yapılır, yarına dair niyetler gözden geçirilir. Manevi iklim olarak adlandırılan zamanlar, bu anlamda bir hatırlatma gibidir. Hayatın hızına kapılıp unuttuklarımızı yeniden fark etmemize vesile olur.

Gençlik, bu muhasebenin en kritik safhasıdır. Enerjinin, cesaretin ve arayışın yoğun olduğu bu dönem; doğru değerlendirildiğinde insanın bütün hayatını şekillendirir. Zaman; sporla, üretmekle, öğrenmekle ve faydalı alışkanlıklarla değerlendirildiğinde bereketlenir. Aksi hâlde, insana hiçbir şey katmayan uğraşlar içinde yıpranıp gider. Küçük gibi görünen tercihler, ileride önemli sonuçlar doğurur. Bir iyilik, bir doğru adım ya da bir vazgeçiş; insanın yönünü tamamen değiştirebilir.

Aile, bu yolculuğun en güçlü destek alanıdır. Çocuklar çoğu zaman söyleneni değil, hissettirileni takip eder. İlgi görmek, dinlenmek ve değerli olduğunu bilmek; onları hayata karşı güçlü kılar. İlgisizlik ise en büyük boşluğu oluşturur. Aynı sofrada buluşabilmek, birlikte vakit geçirebilmek ve ortak değerlerde buluşmak; aileyi ayakta tutan en önemli unsurlardandır.

Zamanın kıymeti çoğu zaman kaybedildiğinde anlaşılır. Oysa hayat, ertelemeye gelmeyecek kadar kısa; alışkanlıkları değiştirmeye yetecek kadar da uzundur. İnsanın kendine sorması gereken soru şudur: Günler geçerken neyi çoğaltıyorum? Faydayı mı, pişmanlığı mı?

Hayatı anlamlı kılan; istikrar, yön, berekettir. İyilikte ısrarcı olmak, sabrı elden bırakmamak ve doğru bildiğinden vazgeçmemek, insanı gerçek kazanca ulaştırır.

Zaman akıp gider. Onu durdurmak mümkün değildir. Ama onu anlamlı kılmak bizim elimizdedir.