09 Şubat 2026 Pazartesi
Anasayfa Yaşam Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan taş kaldırımlar, ahşap evler ve yüzyıllık yapılar; Türkiye’de tarihle bugünün en zarif kesişim noktalarını oluşturuyor. İşte Türkiye’nin en nostaljik sokakları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 1

İSTANBUL – BALAT SOKAKLARI

Renkli evler ve taş döşemeler arasında nostaljik bir gezinti.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 2

İSTANBUL – SOĞUKÇEŞME SOKAĞI

Ayasofya’nın hemen yanında sıralanan Osmanlı dönemi evleri.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 3

İSTANBUL – ÇUKURCUMA SOKAKLARI

Antika dükkânlarıyla dolu zamana meydan okuyan bir mahalle.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 4

İSTANBUL– KUZGUNCUK SOKAKLARI

Ahşap konaklar ve samimi mahalle dokusu.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 5

İSTANBUL – ARNAVUTKÖY SOKAKLARI

Boğaz hattında sıralanan tarihi yalılar ve dar yollar.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 6

BURSA – CUMALIKIZIK SOKAKLARI

Osmanlı’dan miras kalan taş döşeli köy yolları.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 7

BURSA – GÖLYAZI SOKAKLARI

Göl kıyısındaki korunmuş eski evler.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 8

SAFTANBOLU – ESKİ ÇARŞI SOKAKLARI

UNESCO koruması altındaki ahşap konaklarla çevrili çarşı.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 9

İZMİR – BİRGİ SOKAKLARI

Ege Bölgesi’nin en iyi korunan Osmanlı yerleşimlerinden biri.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 10

İZMİR – KEMERALTI ARKA SOKAKLARI

Hanlar, bedestenler ve geleneksel dükkânlarla dolu tarihi arter.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 11

ANTALYA – KALEİÇİ SOKAKLARI

Taş döşemeli dar yollar ve denize açılan geçitler.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 12

MARDİN– ESKİ MARDİN SOKAKLARI

Sarı taş evler ve Mezopotamya ovasına uzanan manzara.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 13

GAZİANTEP– BEY MAHALLESİ

Restorasyonla canlanan tarihi konaklar arasında yürüyüş.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 14

ŞANLIURFA – GÜMRÜK HAN ÇEVRESİ

Taş hanlar ve daracık sokaklarla çevrili otantik alan.

Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları - Resim: 15

TRABZON – SÜMELA YOLU

Tarihi taş yollar ve dağ manzarası.

Kaynak: Diğer
