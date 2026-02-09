Zaman tüneline adım atın: Türkiye’nin tarih kokan sokakları

İSTANBUL – BALAT SOKAKLARI
Renkli evler ve taş döşemeler arasında nostaljik bir gezinti.
Ayasofya’nın hemen yanında sıralanan Osmanlı dönemi evleri.
Antika dükkânlarıyla dolu zamana meydan okuyan bir mahalle.
Ahşap konaklar ve samimi mahalle dokusu.
Boğaz hattında sıralanan tarihi yalılar ve dar yollar.
Osmanlı’dan miras kalan taş döşeli köy yolları.
Göl kıyısındaki korunmuş eski evler.
UNESCO koruması altındaki ahşap konaklarla çevrili çarşı.
Ege Bölgesi’nin en iyi korunan Osmanlı yerleşimlerinden biri.
Hanlar, bedestenler ve geleneksel dükkânlarla dolu tarihi arter.
Taş döşemeli dar yollar ve denize açılan geçitler.
Sarı taş evler ve Mezopotamya ovasına uzanan manzara.
Restorasyonla canlanan tarihi konaklar arasında yürüyüş.
Taş hanlar ve daracık sokaklarla çevrili otantik alan.
Tarihi taş yollar ve dağ manzarası.