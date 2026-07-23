Yeniçağ Gazetesi
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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Nostalji Günleri", Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda başladı. Nostaljik araçlar, geleneksel esnaflar, lunapark ve sokak lezzetleriyle ziyaretçileri keyifli bir geçmiş yolculuğuna çıkararak eski günlerin sıcaklığını yeniden yaşatıyor.

Kaynak: DHA
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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 1

Fatih Belediyesi, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda 'Nostalji Günleri' etkinliği düzenledi. 26 Temmuz’a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında Topkapı Kaleiçi Meydanı, her akşam çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Saat 18.00-24.00 arasında gerçekleştirilen programlarda, geçmişin izlerini taşıyan kültürel unsurlar ile eğlence bir araya getiriliyor.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 2

Etkinlik alanında kurulan nostaljik tramvay ve dolmuş, ‘Bakkal Amca’, berber, lostra, mezat alanı, lunapark, geleneksel sokak lezzetleri ile hatıra fotoğraf noktaları ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Vatandaşlar, geçmiş dönem gazetelerinden esinlenerek hazırlanan hatıra gazeteleriyle kendi fotoğraflarını manşetlerde görme imkanı bulurken, Yeşilçam ile 1980’li ve 1990’lı yılların unutulmaz karakterlerini canlandıran figüranlar da etkinliğe renk katıyor.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 3

Festival kapsamında her akşam konserler, çocuk müzikalleri, Kahoot bilgi yarışmaları, illüzyon ve jonglör gösterileri ile çeşitli sahne etkinlikleri düzenleniyor. Geleneksel sokak oyunlarının da yer aldığı organizasyon, farklı kuşakları aynı meydanda buluşturarak şehir hafızasını canlı tutmayı amaçlıyor.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 4

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehirlerin kimliğini yalnızca tarihi yapılarının değil, yaşattığı kültür ve ortak hafızanın da oluşturduğunu belirtti. Nostalji Günleri’nin bu anlayışla hazırlandığını ifade eden Turan, “Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda düzenlediğimiz Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocuklarıyla ve gençleriyle buluşturuyoruz.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 5

Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı tanırken, büyüklerimiz de hatıralarını tazeliyor. Fatih’i sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de geleceğe taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 6

Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nostalji Günleri, 26 Temmuz’a kadar Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 7
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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 8
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Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır - Resim: 9
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