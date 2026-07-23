Zaman makinesi kuruldu: Fatih’te geçmişe yolculuk biletiniz hazır

Fatih Belediyesi, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda 'Nostalji Günleri' etkinliği düzenledi. 26 Temmuz’a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında Topkapı Kaleiçi Meydanı, her akşam çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Saat 18.00-24.00 arasında gerçekleştirilen programlarda, geçmişin izlerini taşıyan kültürel unsurlar ile eğlence bir araya getiriliyor.