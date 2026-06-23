Zaman durdu, tarih canlandı: Çanakkale’de 111 yıllık nöbet yeniden başladı

Kaşdemir, "Amacımız burada daha da ilgiyi arttırmak, Çanakkale'nin ruhunu her daim, her zaman canlı tutmak ve buraya olan ilgiyi daha da fazlalaştırmak. Çok şükür artan bir talep var, yoğunluk var, ziyaretçi akını var. Bizim bir hayalimiz var Tarihi Alan Başkanlığı olarak.