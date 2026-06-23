Çanakkale Savaşları kahramanlarının anısını yaşatmak amacıyla 57'nci Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nde saygı nöbeti başladı.
Zaman durdu, tarih canlandı: Çanakkale’de 111 yıllık nöbet yeniden başladı
Çanakkale Savaşları’nın kahraman birliklerinden 57’nci Piyade Alayı ile aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla Şehitler Abidesi ve 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde "saygı nöbeti" uygulaması hayata geçirildi.Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile 57'nci Piyade Alayı'nın kahramanlık mirasının yaşatılması ve Çanakkale ruhunun ziyaretçilere daha güçlü şekilde hissettirilmesi amaçlanıyor.
Dönemin askeri kıyafetleriyle nöbet tutan askerler, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaya katkı sunuyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Milli Savunma Bakanlığı'mızın talimatlarıyla ve Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığımızın bünyesinde oluşturulan 57'nci Alay Birliği, Çanakkale tarihi alanda nöbet görevlerini icra ediyorlar. Görevlerine gelirken ve giderken nöbet değişimlerindeki ritüeller buradaki ziyaretçilerin çok yoğun ilgisini çekiyor ve buraya olan ilgiyi daha da arttırıyor.
Zaten tarihi alan bölgemiz, çok manevi atmosferi yoğun olan bir yerdi. İnsanları kuşatır, kucaklar ve başka bir dünyaya, başka bir duyguya büründürürdü. Buradaki bu ritüellerle beraber 57'nci Alayımızın askerlerinin o günkü kıyafetlerle birlikte yapmış oldukları nöbet vazifesi ve nöbet değişim törenleri bütün ziyaretçileri etkiliyor, duygusal bir atmosfere büründürüyor" dedi.
Kaşdemir, "Amacımız burada daha da ilgiyi arttırmak, Çanakkale'nin ruhunu her daim, her zaman canlı tutmak ve buraya olan ilgiyi daha da fazlalaştırmak. Çok şükür artan bir talep var, yoğunluk var, ziyaretçi akını var. Bizim bir hayalimiz var Tarihi Alan Başkanlığı olarak.
Bir gün gelecek Türkiye'de yaşayan herkes mutlaka Çanakkale'yi ve tarihi alanı ziyaret etmiş ve buradaki bu atmosferi teneffüs etmiş olacak. Biz de buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu konuda hem Milli Savunma Bakanlığımıza hem de Kolordu Komutanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihi alanda görev yaparken askeri erkanımızın, mülki erkanımızın, tüm bölge halkının, hükümetimizin büyük desteğini görüyoruz.
Çünkü 'Çanakkale' dendiği zaman mutlaka herkes bir katkı sunmak, bir destek vermek istiyor" diye konuştu.