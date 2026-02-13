Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan yaklaşık 60 işçi, zam talebinin ardından mağdur edildiklerini öne sürdü. İşçiler, işverenin yüzde 27’lik asgari ücret artışını uygulamayacağını söylediğini, bunun üzerine yapılan oylamada zamsız çalışmayı kabul etmeyenlerin 15 gün ücretsiz izne çıkarıldığını iddia etti.

İşçiler, iki haftalık iznin ardından atölyeye döndüklerinde makinelerin yerinde olmadığını belirtti. Gece saatlerinde bir TIR’ın iş yeri önüne yanaştığını gösterdiği öne sürülen güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Dört yıldır atölyede çalıştığını belirten İmdat Adıgüzel, “Zammı vermeyeceğini söyledi. ‘Evet-Hayır’ oylaması yaptı. Çoğunluk zamsız çalışmayı kabul etmedi. 15 gün ücretsiz izne çıkardı. Geri döndüğümüzde makineler yoktu” dedi. Adıgüzel, maaşlarının ödenmediğini ve tazminat haklarının da verilmediğini savundu.

Sekiz yıldır aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen Mehmet Aydın ise maaşların son iki yıldır gecikmeli ödendiğini belirterek, “1 ay geç aldığımız da oldu. İdare ediyorduk. Şimdi içeride alacaklarımız kaldı. Tazminatı unuttuk, en azından maaşımızı istiyoruz” diye konuştu.

Bir diğer çalışan Engin Çelik de makinelerin gece saatlerinde çok sayıda kişi tarafından taşındığını iddia ederek, “Sigorta çıkışlarımızın da bizim imzamız olmadan yapıldığını öğrendik” dedi.

İşçiler, aralarında engelli çalışanların da bulunduğunu, aylardır maaş alamadıklarını ve ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Yaklaşık 60 kişinin ücret ve tazminat alacağı bulunduğu ifade edilirken, çalışanlar konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.