Isparta’da taksi şoförlüğü yaparak yaşamını sürdüren üç çocuk annesi bir kadın, günlük yevmiyesine zam talep etmesinin ardından işten çıkarıldığını öne sürdü.

Isparta’da taksi şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan 39 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, yevmiyesine zam istediği için işten çıkarıldığını iddia etti. Topal, işverenin çalışma süresini üç saat artırıp yevmiyesinden 200 lira kesinti yapmayı teklif ettiğini, bu şartları kabul etmeyince işsiz kaldığını söyledi. Araç sahibi ise Ramazan ayı nedeniyle işlerin azalması sebebiyle sürücüyü işten çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. Süreci bir süre kendi çocuklarının direksiyona geçmesiyle idare edeceğini ve Ramazan sonrasında şartlar uygun olursa yeniden birlikte çalışabileceklerini ifade etti.

Isparta’da taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığını söyleyen 39 yaşındaki üç çocuk annesi Hacer Topal, günlük yevmiyesine zam istemesinin ardından çalıştığı taksi sahibiyle anlaşmazlık yaşadığını ve işine son verildiğini ileri sürdü. Topal, daha önce 9 saatlik çalışma karşılığında bin 200 TL yevmiye aldığını, asgari ücrete yapılan artıştan sonra çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini dile getirdi. Topal’ın iddiasına göre kendisine bin TL karşılığında 12 saat çalışma önerildi, ancak taraflar bu koşullarda anlaşamayınca iş ilişkisi sona erdi. Üç çocuk annesi olan Topal’ın başka bir gelirinin bulunmadığı, iki çocuğunun eğitimine devam ettiği ve küçük oğlunun üstün yetenekli olarak özel bir kursa gittiği öğrenildi. Şoförlüğü meslek olarak sürdürmek istediğini belirten Topal, yetkililerden destek beklediğini dile getirdi.

'KABUL ETMEDİĞİM İÇİN İŞSİZ KALDIM'

Hacer Topal, mesleğin zorluklarını anlatmak için verdiği bir röportajdan sonra işinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Mesleğimizin zorluklarını anlatmak ve Isparta halkına daha iyi hizmet verebilmek adına bir röportaj verdim. Bu röportajdan sonra ücretimin fazla olduğu söylendi. Bin 200 lira yerine bin liraya 12 saat çalışmam istendi. Kabul etmediğim için işsiz kaldım" dedi.

'ŞU AN HİÇBİR GELİRİM YOK'

İşsiz kaldığını ve herhangi bir destek almadığını belirten Topal, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı, "Şu an işsizim ve hiçbir gelirim yok. Devletten ya da başka bir yerden herhangi bir destek almıyorum. Bu durum araştırılabilir. Ramazan ayındayız ve evime götürdüğüm ekmeğin kesilmesi beni çok üzdü" sözleriyle anlattı.

'ÇOCUKLARIMIN HAYALLERİ VAR, ONLARIN PEŞİNDEN GİTMEK ZORUNDAYIM'

İki çocuğunun eğitimine devam ettiğini söyleyen kadın, özellikle üstün yetenekli olarak seçilen oğlunun eğitimi için mücadele ettiğini belirtti. Topal, "Ortanca kızım lise 3'e gidiyor, maddi sıkıntılar nedeniyle hafızlığı bırakmak zorunda kaldı. Küçük oğlum üstün yetenekli olarak seçildi ve özel bir kursa gidiyor. İki hafta önce İzmir'de yarışmaya katıldı ve madalya aldı. Çocuklarımın hayalleri var, onların peşinden gitmek zorundayım" diye konuştu.

'BEN KİMSEDEN PARA DEĞİL, İŞ İSTİYORUM'

Şoförlüğü meslek olarak benimsediğini ve çalışmak istediğini dile getiren Topal, yetkililere çağrıda bulunarak, "Ben kimseden para istemiyorum, sadece iş istiyorum. Şoförlük benim mesleğim ve araba kullanmayı çok seviyorum. Ambulans, otobüs ya da tır şoförü olmayı hayal ediyorum. Güvenlik sertifikam da var. Çalışmak istiyorum ve sesimin duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TAKSİ ARACI SAHİBİ İŞLER AZALDI DİYE ÇIKARMIŞ

Araç sahibinden edinilen bilgilere göre, Ramazan ayı nedeniyle işlerin düşmesi sebebiyle sürücüyü işten çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Araç sahibi, bir süre direksiyona kendi çocuklarının geçeceğini belirterek Ramazan ayı sonrasında şartlar uygun olursa yeniden birlikte çalışabileceklerini ifade etti.