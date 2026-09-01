Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusu Çerkezköy’de binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyük Zafer’in 104. yıldönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Ersin Show ve mor ve ötesi, performanslarıyla Çerkezköy’de unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser alanında vatandaşlara hitap eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Biz Cumhuriyet’ten, demokrasiden ve halkın iradesinden yanayız. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, inandığımız değerleri değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Zafer, yönünü rüzgâra göre değiştirenlerin değil, yönünü vicdanına ve milletine göre belirleyenlerin eseridir.” dedi.

ZAFER COŞKUSU ÇERKEZKÖY’Ü SARDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy’de yaktığı zafer meşalesini Çerkezköy’e taşıdı. Kent Park’ta Ersin Show ile başlayan coşkulu gece, mor ve ötesi konseriyle devam etti. Binlerce kişi sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen alanda Zafer Bayramı’nın gururu ve heyecanı gece boyunca sürdü.

“TARİHİMİZİN EN ŞANLI ZAFER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Candan Başkan, “Emeğin kenti güzel Çerkezköy, muhteşemsiniz. Tarihimizin en şanlı, en büyük Zafer Günümüz kutlu olsun! Başta ebedî Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum.” dedi.

Büyük Zafer’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehasının ve ileri görüşlülüğünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Candan Yüceer: “Büyük mücadeleler, büyük önderleri tarih sahnesine çıkarır. Ne mutlu bize ki tarih sahnesinin en büyük önderlerinden biri bizlere, bu topraklara nasip oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir askerî deha olduğunu Büyük Taarruz ile yedi düvele kanıtlamış bir önderdir. Ama onu büyük yapan sadece askerî dehası değil, sanatta, yaşamda, insanlıkta dünyadaki birçok önderi katbekat aşan öngörüsü ve ileri görüşlülüğüdür. Bizim bu hayattaki en büyük öğretimizdir. Gazi bize bunu öğretti.” diye konuştu.

“ASIL MESELE, ŞARTLAR DEĞİŞTİĞİNDE NEREDE DURDUĞUNUZDUR”

Mücadelenin asıl değerinin, zor zamanlarda gösterilen duruşla ortaya çıktığına dikkat çeken Candan Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atatürk bize başka bir şeyi daha öğretti: Büyük mücadeleler, insanların hangi tarafta durduğunu belli eder. Çünkü kolay zamanda herkes aynı sözleri söyleyebilir, değil mi? Asıl mesele, şartlar değiştiğinde nerede durduğunuzdur. Asıl mesele, rüzgâr başka yönden estiğinde ne yaptığınızdır. Önünüze yeni yollar, yeni imkânlar, yeni hesaplar çıktığında hangi değerlere sadık kaldığınızdır.”

“İNANDIĞIMIZ DEĞERLERİ DEĞİŞTİRMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bizim de tarafımız belli. Dün de belliydi, bugün de belli, yarın da belli olacak. Biz neyden yanayız? Biz Cumhuriyet’ten yanayız. Demokrasiden yanayız. Halkın iradesinden yanayız. Ve koşullar ne olursa olsun, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, inandığımız değerleri değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Zafer, yönünü rüzgâra göre değiştirenlerin değil, yönünü vicdanına ve milletine göre belirleyenlerin eseridir.”

“BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN IŞIĞINDA HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ”

“Böyle bir mirasa, böyle bir geçmişe, böyle bir öndere, böyle bir zafere sahip olduğumuz için çok gururluyuz. Ne mutlu bize! Ne mutlu bu ataların evlatlarına! Bir çift mavi gözün ışığında açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan hep beraber yürüyeceğiz. Bağımsızlığımıza, toprağımıza, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Şanlı Zaferimizin 104. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Çerkezköy! Yaşasın Tekirdağ! Yaşasın ülkemiz!”