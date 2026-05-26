Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Zafer Partisi 28 Mayıs'ta bayram ziyaretleri kapsamında gerçekleştireceği siyasi partileri ziyaret programını açıkladı. Programda CHP ile yapılacak görüşmenin "Özgür Özel'in heyeti ile" gerçekleştirileceği belirtildi.

ZAFER PARTİSİ 10 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Zafer Partisi’nin Kurban Bayramı programında Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Anahtar Parti, Saadet Partisi, CHP, Milli Yol Partisi ve Gelecek Partisi yer aldı.

Partinin kabul heyeti ise Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Doğukan Özbay ve Yusuf Can Bahadıroğlu’ndan oluşacak.

Zafer Partisi’nin CHP ziyareti saat 15.45-16.00 arasında yapılacak. Ziyaret heyetinde Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Prof. Dr. Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba yer alacak.

PROGRAM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI



Paylaşılan programda CHP ziyaretinin Özgür Özel'in heyeti ile yapılacağı bilgisi yer aldı.

Zafer Partisi'nin ziyaret programı şöyle:

Yeniden Refah Partisi (09.15 – 09.30)

Bağımsız Türkiye Partisi (11.15 – 11.30)

İYİ Parti (12.15 – 12.30)

Anavatan Partisi (12.45 – 13.00)

Demokratik Sol Parti (13.00 – 13.15)

Anahtar Parti (13.30 – 13.45)

Saadet Partisi (15.00 – 15.15)

Cumhuriyet Halk Partisi (Sayın Özgür Özel’in heyeti) (15.45 – 16.00)

Milli Yol Partisi (16.15 – 16.30)

Gelecek Partisi (16.30 – 16.45)