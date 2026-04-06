Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin DEM Parti ile kurduğu siyasi ilişkilere yönelik eleştirilerde bulundu.

Karamahmutoğlu, yaptığı açıklamada CHP’nin DEM Parti ile aynı zeminde yer almasını eleştirerek, bu durumun demokrasi kavramıyla açıklanamayacağını öne sürdü. Söz konusu yaklaşımın farklı olumsuz kavramlarla izah edilebileceğini dile getiren Karamahmutoğlu, bu tercihin siyasi sonuçlarına dikkat çekti.

CHP’nin DEM Parti ile temaslarına yönelik ısrarının muhalefetin iktidar değişimi hedefini zayıflattığını savunan Karamahmutoğlu, bu durumun seçmen nezdinde de olumsuz karşılık bulduğunu ifade etti.

Mahmutoğlu yaptığı açıklamada:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile aynı masaya oturması demokrasiyle değil, daha farklı olumsuz kavramlarla izah edilebilir. CHP'nin DEM Parti ısrarı AKP iktidarını değiştirebilme ümidini aşındırıyor, zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.