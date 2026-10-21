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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Zafer Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Mehmet Can, 4 Eylül Mahallesi 860. Sokak’ta vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yerinde incelemelerde bulundu. İlçe Başkanı Mehmet Can ve parti heyeti tarafından yapılan saha incelemelerinde, mahalledeki temizlik ve bakım eksiklikleri yerinde görüntülendi.

‎İncelemelerin ardından açıklama yapan Zafer Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Mehmet Can, sokaktaki olumsuz tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Karşılaştığımız manzara, mahalle sakinlerinin neden şikâyetçi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çöp konteynerlerinin bazılarının kapakları yok, bazılarının ise kendisi kırılmış ve kullanılamaz durumda. Kaldırımlarda kontrolsüzce büyüyen otlar, yayaların yürümesi gereken alanları işgal ediyor. Sokakta temizlik ve bakım konusunda ciddi eksiklikler göze çarpıyor.”

Çevre düzenlemesi ve temizliğin belediyelerin asli görevi olduğunu vurgulayan Mehmet Can, yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Bozüyük Belediyesi’ne soruyoruz: Mahallelerimiz belediyenin hizmet alanında mı, değil mi? Temizlik ve çevre düzenlemesi, belediyelerin vatandaşlarımıza karşı asli sorumlulukları arasındadır. Hiçbir mahallemiz bu hizmetlerden mahrum bırakılmamalıdır. Zafer Partisi Bozüyük İlçe Başkanlığı olarak yetkilileri göreve davet ediyor; 4 Eylül Mahallesi 860. Sokak başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Bozüyük hepimizin. Her mahallemiz hizmeti, her vatandaşımız temiz ve düzenli sokakları hak ediyor.”