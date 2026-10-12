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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Zafer Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Mehmet Can, belediyeye ait bazı hizmet araçlarının kişisel ihtiyaçlar için kullanıldığı yönünde kendilerine iddialar ulaştığını belirterek Bozüyük Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu’ndan açıklama istedi.

Can, belediye personeli ve idari görevlerde bulunan kişilerin hizmet araçlarını mesai saatleri içinde veya dışında özel işlerinde kullanıp kullanamayacağını sordu. Böyle bir kullanıma izin veriliyorsa dayanağının ve uygulama kurallarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Belediye araçlarının kamu kaynaklarıyla temin edildiğine dikkat çeken Can, mesai dışında araç kullanımına hangi durumlarda izin verildiğinin de açıklanmasını talep etti.

Can, açıklamasında, “Belediyeye ait araçlar, mesai saatleri içinde veya dışında personel ve idarecilerin özel ve şahsi işlerinde kullanılabilir mi, kullanılamaz mı?” sorusunu yönelterek Bakkalcıoğlu’ndan açık ve net bir yanıt beklediklerini belirtti.