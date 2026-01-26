Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Fikret Artan, 24 Ocak kararlarının yıl dönümünde yaptığı sert basın açıklamasında, Türkiye’nin Atatürk sonrası uygulanan neoliberal politikalarla ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini, yoksullaştırıldığını ve küresel sermayeye bağımlı hâle getirildiğini söyledi. Artan, “Ülkemizi tankla, topla, tüfekle işgal edemeyen emperyalistler, bugün bunu parasal ve mali araçlarla yapmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında izlenen karma ekonomik model, sanayi planları ve İktisat Kongreleri sayesinde Türkiye’nin kısa sürede büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Artan, Atatürk döneminde eğitimden sağlığa, sanayiden ulaştırmaya kadar her alanda tarihi başarılar elde edildiğini belirtti.

“LİBERAL POLİTİKALARLA MİLLÎ EKONOMİ ÇÖKERTİLDİ”

1950 sonrası Türkiye’nin ekonomi yönetiminin dış merkezlerin etkisine girdiğini ifade eden Artan, liberal politikaların millî ekonominin dokusunu bozduğunu, 1960 sonrası Devlet Planlama Teşkilatı ile yeniden planlı kalkınma yoluna girildiğini hatırlattı. Ancak 12 Eylül 1980 darbesi ve ardından alınan 24 Ocak kararlarıyla birlikte neoliberal uygulamaların hız kazandığını söyledi.

Artan, özellikle 2002 sonrası AKP iktidarı döneminde Devlet Planlama Teşkilatı’nın fiilen ortadan kaldırıldığını, neo-liberal politikaların “vahşi kapitalizm” anlayışıyla uygulandığını belirterek, bu sürecin Türkiye’yi üretimsizliğe ve dışa bağımlılığa sürüklediğini dile getirdi.

“KİT’LER SATILDI, MİLLET DÜYUN-U UMUMİYEYE MAHKÛM EDİLDİ”

AKP döneminde Cumhuriyet’in 100 yıllık kazanımı olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin büyük ölçüde elden çıkarıldığını vurgulayan Artan, köprü, otoyol, havaalanı ve şehir hastanelerinin Yap-İşlet-Devret modeliyle millete uzun vadeli borç yükü getirdiğini söyledi. Yer altı kaynaklarının ve bankacılık sektörünün yabancı sermayenin kontrolüne bırakıldığını kaydetti.

Ekonomik büyüme verilerini de paylaşan Artan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında imkânsızlıklara rağmen yüksek büyüme oranları yakalandığını, buna karşın AKP döneminde büyümenin hem dünya ortalamasının hem de gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığını ifade etti.

“HALKIN %85’İ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA”

Uygulanan ekonomi politikalarının sonucunda işsizlik, yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktığını söyleyen Artan, milyonlarca vatandaşın asgarî ücret ve düşük emekli maaşlarıyla hayatta kalmaya zorlandığını belirtti. Yaklaşık 15 milyon gencin ‘ev genci’ hâline getirildiğini, gençlerin umutsuzluk içinde uyuşturucu ve sanal kumar tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE İLK GÜN DPT’Yİ KURACAĞIZ”

Zafer Partisi olarak iktidara geldiklerinde neoliberal politikalara son vereceklerini açıklayan Artan, ilk icraat olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nın yeniden kurulacağını söyledi. Tarım, sanayi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm alanlarda planlı kalkınma hamlesi başlatacaklarını belirten Artan, karma ekonomik model ve post-Keynezyen politikalarla üretim odaklı büyümenin sağlanacağını ifade etti.

“EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANACAĞIZ”

Açıklamasının sonunda sert mesajlar veren Artan, emperyalizmin bugün tank ve tüfek yerine para, ithalat ve kaçak göç üzerinden Türkiye’yi kuşatmaya çalıştığını savundu. Zafer Partisi olarak bu süreci Kuva-yi Milliye ruhuyla sona erdireceklerini belirten Artan, “Türk Devleti’nin birliğini, Türk Milleti’nin dirliğini sağlayacak; Cumhuriyetimizi yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağız” dedi.