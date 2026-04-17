Anayasa Mahkemesi, 11 siyasi partiye yönelik mali denetim gerçekleştirdi.

Buna göre, Zafer Partisinin 2022, Ana Yol Partisi, Liberal Demokrat Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti, Kürdistan Sosyalist Partisi, Sağduyu Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Millet Partisi ve Kadın Partisinin 2023 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.