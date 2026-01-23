Cenkci, yaklaşık 40 dakikadır acilde olduğunu belirterek, bu süre içinde üç emekliyle sohbet ettiğini ifade etti. Emeklilerin tedavi için değil, barınmak amacıyla acil serviste sabahladıklarını anlattı. Özellikle bir emeklinin bavuluyla geldiğini, bavulunda birkaç parça giyecek ve yiyecek bulunduğunu, yıllardır sokaklarda yaşadığını söylediğini aktardı.

Bu emekli, 18 bin TL emekli maaşı aldığını ancak bunun huzurevine yetmediğini, maaş nedeniyle sosyal yardım da alamadığını belirterek “Keşke emekli maaşım olmasaydı” dediğini vurguladı.

Cenkci, 2026 yılında Türkiye’nin geldiği noktayı değerlendirerek, emeklilerin sadece açlık ve geçim sıkıntısıyla değil, ağır bir barınma kriziyle de karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu manzaranın herkesi üzdüğünü sözlerine ekledi.