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Kaynak: AA

Afyonkarahisar'daki tenis tutkunlarını buluşturan organizasyonda 20 takım ve 40 sporcu korta çıktı. Turnuva süresince oynanan müsabakalarda sporcular şampiyonluk için mücadele ederken, karşılaşmaların tamamında rekabet ön planda oldu.

Zafer Mix Cup 2026'nın finalinde Sıla-Erdem çifti ile Damla-İbrahim ikilisi karşılaştı. Rakibini geride bırakan Sıla-Erdem çifti, final maçının ardından turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Sportif mücadelenin yanı sıra centilmenlik ve organizasyona sunulan katkıların da öne çıktığı turnuvada, farklı kategorilerde verilen toplam 16 ödül sahiplerine teslim edildi.