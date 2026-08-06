Zafer Ergezen altının geleceği noktayı açıkladı: Rakam verdi

ALTINDA UÇUŞ 2027'YE KALDI

"Çünkü tahvil faizleri yüksek ve Merkez Bankalarının faiz artırma ihtimalleri sürüyor. Yeni zirveler ve daha yukarı hareketler biraz 2027’ye kalmış gibi gözüküyor. Ne zaman faiz indirimlerini yeniden konuşmaya başlarız ve dolar endeksi çekilir, işte o zaman yukarı yönlü ivmeyi tekrar görürüz."