6 Ağustos 2026 saat 20.00 itibarıyla ons altın 4.241 dolardan işlem görürken gram altın da 6 bin 477 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Zafer Ergezen altının geleceği noktayı açıkladı: Rakam verdi
Uzun süredir yatırımcısını zor durumda bırakan altın son 36 saatte hatırı sayılır bir yükseliş trendine girdi. Gün içerisinde 6 bin 520 lirayı aşan gram altında 2026 yılı için tavan fiyat verildi.Aykut Metehan
Peki altındaki bu yükseliş devam edecek mi? Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen TGRT Haber canlı yayınında altının 2026'nın geri kalan kısmındaki yol haritasını değerlendirdi!
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Zafer Ergezen'in öngörüleri şöyle:
ALTINDA YÜKSELİŞ NEREYE KADAR DEVAM EDER?
"Aylardan beri dikkat çektiğim ons altında 4.400 dolar seviyesine kadar yükseliş olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Gram altında ise 6.800 - 7.000 TL bandına kadar yükselişler bekliyorum."
"Yükselişin devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını bize dolar endeksi verecek. Dolar endeksinde 98 seviyelerini görmeye başlarsak dirençler zorlanacaktır. Ancak bu gerçekleşene kadar yatay eğilim sürebilir"
2026'NIN SONUNDA ALTIN NE KADAR OLUR?
"Bu sene içerisinde ons altın tarafında yeni bir zirve görülmesini beklemiyorum. Yıl içerisinde görülebilecek seviyelerin ons altında 4.800 - 5.000 dolar, gram altında ise 7.400 - 7.600 TL bandı olacağını düşünüyorum; üzerinin geçilmesini çok ihtimal dahlinde görmüyorum"
ALTINDA UÇUŞ 2027'YE KALDI
"Çünkü tahvil faizleri yüksek ve Merkez Bankalarının faiz artırma ihtimalleri sürüyor. Yeni zirveler ve daha yukarı hareketler biraz 2027’ye kalmış gibi gözüküyor. Ne zaman faiz indirimlerini yeniden konuşmaya başlarız ve dolar endeksi çekilir, işte o zaman yukarı yönlü ivmeyi tekrar görürüz."
GÜMÜŞTE İBBRE NEREYE GİDECEK?
"Gümüş için de senaryo kısmen aynı ancak altın tarafında yüzde 5'lik bir yükseliş beklerken, gümüş tarafında yüzde 10'luk bir hareket bekliyorum. "
"Jeopolitik risklerin azalması ve faiz artış ihtimallerinin zayıflaması, sanayide daha fazla kullanılan gümüşün daha hızlı hareket etmesine yol açıyor. Bu dönemde altın/gümüş rasyosunun gerilemesiyle gümüş bir adım önde olacaktır."
"Ons gümüş tarafında 68 - 70 dolar bandına kadar hareketler görebiliriz. "
"Geri çekilmelerde ise 50 - 55 dolar bandı çok güçlü bir destek ve alım seviyesidir. "
"Dolar endeksi 98 seviyesine yakınsadıkça gümüş 68 dolar direncini zorlayacaktır; üzerini kırıp kırmayacağını yine dolar endeksinin seyri belirleyecek."