Zafer Ergezen altın için yıl sonu net rakam verdi: Yatırımcılara uyarı

Ergezen, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Tam tersi senaryoda petrol fiyatlarının bu seviyede kaldığı bir ortamda ise 4.400, 4.400 civarında bir ons altın görmeyi, diğer taraftan da baktığımız zaman 7.000'ler civarında da bir gram altın görmek oldukça yüksek olasılık diye düşünüyorum.”