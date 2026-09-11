Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimler sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Borç kapamak, düğün yapmak ya da kazanç elde etmek istediği için altın bozdurmayı ya da yatırım amaçlı altın almayı düşünen kişiler fiyatları gün gün takip etmeye devam ediyor.
Zafer Ergezen altın için yıl sonu net rakam verdi: Yatırımcılara uyarı
Altın ve emtia piyasalarında petrol fiyatlarının baskısı öne çıkarken, Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, gram altın için yıl sonu rakam verdi.Kaynak: Haber Merkezi
GRAM ALTINDA 7000-7800 LİRA SENARYOSU
Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a petrolün 95 doların üzerinde kalması durumunda altın ve diğer emtialarda sert satışlar meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Ergezen, gram altında 7000-7800 lira için beklenen tarihi de açıkladı.
Ergezen, “Emtia piyasaları tarafında Eylül ayında çok da pozitif olabilmek mümkün değil. Genel olarak emtialar tarafında baskıyı göreceğiz. Burası bir miktar belli oldu. 95 dolar üzerindeki petrol fiyatları kaldığı sürece de tüm piyasalarda baskı gerçekleşecektir” sözlerini sarf etti.
‘PETROLÜN ETKİSİ VAR’
“Altın fiyatlarında net bir şekilde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkilerini görmekteyiz” diyen Ergezen, “Burada petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını da baskıladı. Neden peki? Çünkü yüksek petrol fiyatları enflasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor” dedi.
‘ALTIN YÜKSELİŞTE’
Altının yukarı doğru yükselişte olduğunu ifade eden Ergezen, “Petrol fiyatları yıl sonu hedeflemelerini de değiştiriyor. Hala aynı hedefleme devam ediyor.
Merkez Bankaları etkisi, savaş bitecek mi, bitmeyecek mi gibi iki tane ana kritere baktığımız zaman; savaşın bittiği durumda yaklaşık 5.000 dolar civarında bir yerde kapatmayı bekliyorum.
Yani bu da ne demektir? Gram altın tarafında 7.800'ler civarında bir kapanış görme ihtimalimiz yüksek” ifadelerini kullandı.
Ergezen, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Tam tersi senaryoda petrol fiyatlarının bu seviyede kaldığı bir ortamda ise 4.400, 4.400 civarında bir ons altın görmeyi, diğer taraftan da baktığımız zaman 7.000'ler civarında da bir gram altın görmek oldukça yüksek olasılık diye düşünüyorum.”