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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş/ Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü kutlamalarını görkemli Zafer Korteji ve DJ Hakan Küfündür ile Mansur Ark konseri ile taçlandırdı. Binlerce Tekirdağlının Türk bayrakları ve meşalelerle katıldığı kortejde Büyük Zafer’in gururu ve coşkusu Tekirdağ’ın dört bir yanını sardı.

BİNLERCE TEKİRDAĞLI ZAFER İÇİN OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ

Köprübaşı Mevkii’nde başlayan Zafer Korteji’nde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya geldi. Marşlar ve zafer sloganları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte 7’den 70’e her yaştan Tekirdağlı, Büyük Zafer’in 104. yıldönümünde aynı gurur ve heyecanı paylaştı.

Ellerindeki Türk bayraklarını gururla dalgalandıran vatandaşlar, marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı.

CANDAN BAŞKAN ZAFER COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer kortejde vatandaşlarla omuz omuza yürüdü. Yürüyüş boyunca Tekirdağlıların coşkusuna ortak olan Candan Başkan, hemşehrilerle birlikte marşlar söyleyerek Büyük Zafer’in 104. yıldönümünün gururunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

ZAFER COŞKUSU SAHİLDE ZİRVEYE ÇIKTI

Zafer Korteji’nin ardından kutlamaların adresi Sahil Dolgu Alanı oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın Zafer Konseri ile devam eden gecede marşlar ve sevilen eserler Tekirdağlılarla buluştu.