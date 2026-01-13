Cem Küçük’ün hedef göstermesinin ardından hakkında dava açılan gazeteci Zafer Arapkirli’nin, ikinci duruşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapsi istendi.

Zafer Arapkirli ve halkın haber alma hakkı yargılanıyor!Zafer Arapkirli ve halkın haber alma hakkı yargılanıyor!Gündem

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1 - 2 kapsamında ceza talep ediliyordu.

Savcılık, paylaşımın TCK 299 kapsamında değerlendirildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bakanlık “olur” verince Arapkirli hakkında TCK 299/1–2 ve 53. maddeleri uyarınca iddianame düzenlendi.