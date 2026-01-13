Cem Küçük’ün hedef göstermesinin ardından hakkında dava açılan gazeteci Zafer Arapkirli’nin, ikinci duruşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapsi istendi.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1 - 2 kapsamında ceza talep ediliyordu.
Savcılık, paylaşımın TCK 299 kapsamında değerlendirildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bakanlık “olur” verince Arapkirli hakkında TCK 299/1–2 ve 53. maddeleri uyarınca iddianame düzenlendi.