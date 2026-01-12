Deneyimli gazeteci Zafer Arapkirli, mesleki kurallar gereği, halkın haber alma hakkı sorumluluğunu yerine getirdiği için bir kez daha yargı kıskacına alınıyor. Yarın ve Perşembe günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davalar, aslında sadece bir gazetecinin değil, Türkiye’deki ifade özgürlüğünün ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkı bir kez daha sorgulanıyor.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR: ÇAĞLAYAN’DA KRİTİK İKİ GÜN

Gazeteci Zafer Arapkirli, 13 Ocak Salı (yarın) günü saat 10.50’de İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Cumhurbaşkanı’na hakaret" iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. 25 Kasım 2025 tarihinde başlayan bu süreçte, mahkeme heyeti Cumhurbaşkanlığı’nın müdahillik talebini jet hızıyla kabul ederken, savunmanın hukuki taleplerini reddetmişti.

Soruşturma, iktidar yanlısı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1 - 2 kapsamında ceza talep ediliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçük’ün ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, paylaşımın TCK 299 kapsamında değerlendirildiğini belirterek Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bakanlık “olur” verince Arapkirli hakkında TCK 299/1–2 ve 53. maddeleri uyarınca iddianame düzenlendi.

HAKİKATİ SAVUNMAK ANAYASAL BİR HAKTIR

Arapkirli’nin ikinci hukuk mücadelesi ise 15 Ocak Perşembe günü saat 11.45’te İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Bu kez suçlama: “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak.” Davanın temelini, Arapkirli’nin Suriye’deki iç çatışmalar sırasında Alevi köylerine yönelik saldırı ve katliam tehlikesine dikkat çektiği sosyal medya paylaşımları oluşturuyor.