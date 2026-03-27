Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava, hakimin izinli olması sebebiyle ertelendi. Arapkirli, TELE2 Haber'e açıklamalarda bulundu.

Davanın asıl amacının bağımsız gazetecileri bezdirmek olduğunu söyleyen Arapkirli, "Gazetecilere klasik 3 suçlama yöneltiliyor. Bunlarda biri 'Cumhurbaşkanına hakaret' diğeri 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' diğeri de 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak'. Tüm bunlar gazetecileri bıktırmak için kullanılan yöntemlerdir" dedi.

"ALEVİ KÖYLERİ BASKINI İDDİASI" SEBEBİYLE YARGILANIYOR

Suriye'de Alevi köylerinin basıldığı iddiasına yönelik sosyal medya paylaşımı sebebiyle 'yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan yargılandığını söyleyen Arapkirli, "Bunlar herkes tarafından bilinen aleni haberlerdir. Burada yanıltıcı bir bilgi yok" dedi.

ARAPKİRLİ'NİN AÇIKLAMASININ DEVAMI ŞÖYLE:

Maksat bunlar değil, halkı bilgilendirmemizi engellemek. Alican Uludağ, Furkan Karabay İsmail Arı... Bu gazetecileri sindirmek ve susturmak istiyorlar. Bu açıkça bezdirme politikası. Bunu Merdan Yanardağ'da da gördük. Merdan Yanardağ 5. sınıf bir senaryo ile hapse atıldı. TELE1 kapatıldı. İşte

esas amaç halkın bilgi almasını engellemek. Halkı karanlıkta bırakmak...