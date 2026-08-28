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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya’da balon satarak geçimini sağlamaya çalışan 3 çocuk babası engelli vatandaşın balonlarına zabıtalar tarafından el konuldu. Engelli vatandaş yaşadığı duruma isyan etti.

Duruma tepki gösteren engelli vatandaş, "Ben sizden şikayetçiyim. Savcılığa gidip isimlerinizi tek tek vereceğim. Benim çalışma, sosyalleşme hakkımı nasıl elimden alırsınız?" dedi.

'DİLENMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?'

Zabıtalardan birinin "Yanıcı madde taşıyorsun" dediği engelli vatandaş, bu suçlamayı kabul etmedi. Balon satarak geçimini sağlamaya çalışan engelli vatandaş, "Biz çalışmayalım mı, ne yapalım? Evimize ekmek götürüyoruz. Benim 3 çocuğum var. Kirada oturuyorum. Dilenmemi mi istiyorsunuz? Dilencilerle bu kadar uğraşmıyorsunuz" dedi.

Çevrede toplanan vatandaşlar zabıtalara tepki göstermesine rağmen engelli vatandaşın sattığı balonlar götürüldü.