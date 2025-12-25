Yaklaşan yeni yıl öncesinde İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların yeni yıla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmesi için çalışma gerçekleştiren ekipler, unlu mamul üretim ve satış yerleri ile alkol satışı yapılan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de işbirliği ile gerçekleştirilen denetimlerde fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen şartları ve ürün kalitesi kontrol edilirken, alkol satışı yapan işletmelerde ise bandrol uygulamaları incelendi.



Konu ile ilgili İncirliova Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçemizde unlu mamul üretim yerleri ile alkol satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen ve ürün kalitesi; alkol satışı yapan işletmelerde ise bandrol kontrolleri titizlikle incelendi.



Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek" ifadeleri yer aldı.