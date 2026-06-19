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Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kamusal alanları işgal ettiği tespit edilen iş yerlerine öncelikle gerekli bilgilendirme ve yazılı uyarılar yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen kaldırımlar üzerindeki malzemelerini kaldırmayan iş yerleri hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi kapsamında Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince idari işlem uygulandı.

Yol üzerinde bulunan malzemeler için ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14/1-A maddesi uyarınca Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem başlatıldı. Yol ve kaldırım işgaline neden olan malzemeler, yasal süreç doğrultusunda Burhaniye Belediyesi yediemin alanına teslim edildi.

Kamu düzeninin sağlanması, yaya ve araç trafiğinin güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen denetimlerin, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.