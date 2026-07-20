Antalya'da zabıta ekiplerinin yer işgaline yönelik denetimi sırasında yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Uyarıya tepki gösteren bir işletmeci, iş yerinin önündeki eşyaları dükkânın içine taşıdıktan sonra ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı'nda bulunan bir pasajın zemin katındaki iş yerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde iş yerlerinin önüne eşya koyarak kullanım alanını ihlal eden işletmeleri uyardı.
İddiaya göre uyarıya sinirlenen işletmeci, iş yerinin önündeki eşyaları dükkânın içine taşıdı. Ardından çakmakla eşyaları ateşe veren işletmeci olay yerinden ayrıldı.
Dükkândan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, yangının çıkışına ilişkin inceleme başlattı.