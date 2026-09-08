Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı
Gaziantep'te dilencilere yönelik denetim sırasında durdurulan bir kadının üzerinde ve taşıdığı poşetlerde çok sayıda para bulundu. Zabıta ekiplerinin uzun süre saydığı paranın toplam miktarı ise şaşkınlık yarattı.Kaynak: İHA
Son denetimlerden birinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kadın zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Kadının üzerinde ve yanında bulunan poşetlerde yapılan kontrolde çok sayıda banknotla karşılaşıldı.
PARALAR TEK TEK SAYILDI
Poşetlerden çıkan paralar zabıta ekipleri tarafından tek tek sayıldı. Farklı miktarlardaki banknotların fazlalığı dikkat çekerken sayım işlemi de görüntülere yansıdı.
Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken bulunan paraya el konuldu. Dilencilik yaptığı tespit edilen kadın hakkında da ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.
VATANDAŞLARA UYARI
Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Yetkililer, vatandaşların iyi niyetlerinin istismar edilmemesi konusunda uyarıda bulunurken dilencilik faaliyetlerinin görülmesi halinde belediyenin ALO 153 hattına ihbarda bulunulabileceğini belirtti.
Zabıta ekiplerinin özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini sürdüreceği bildirildi.
ÇIKAN MİKTAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Kadının üzerinde ve taşıdığı poşetlerde bulunan tüm paraların sayılmasının ardından miktar da ortaya çıktı.
Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımda kadının üzerinden toplam 64 bin 855 TL çıktığı belirlendi.
Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken bulunan 64 bin 855 TL'ye el konuldu. Dilencilik yaptığı belirlenen kadın hakkında da ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.