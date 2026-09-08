Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı

Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı

Gaziantep'te dilencilere yönelik denetim sırasında durdurulan bir kadının üzerinde ve taşıdığı poşetlerde çok sayıda para bulundu. Zabıta ekiplerinin uzun süre saydığı paranın toplam miktarı ise şaşkınlık yarattı.

Kaynak: İHA
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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 2

Son denetimlerden birinde dilencilik yaptığı belirlenen bir kadın zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Kadının üzerinde ve yanında bulunan poşetlerde yapılan kontrolde çok sayıda banknotla karşılaşıldı.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 3

PARALAR TEK TEK SAYILDI

Poşetlerden çıkan paralar zabıta ekipleri tarafından tek tek sayıldı. Farklı miktarlardaki banknotların fazlalığı dikkat çekerken sayım işlemi de görüntülere yansıdı.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 4

Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken bulunan paraya el konuldu. Dilencilik yaptığı tespit edilen kadın hakkında da ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 5

VATANDAŞLARA UYARI

Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 6

Yetkililer, vatandaşların iyi niyetlerinin istismar edilmemesi konusunda uyarıda bulunurken dilencilik faaliyetlerinin görülmesi halinde belediyenin ALO 153 hattına ihbarda bulunulabileceğini belirtti.

Zabıta ekiplerinin özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 7

ÇIKAN MİKTAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kadının üzerinde ve taşıdığı poşetlerde bulunan tüm paraların sayılmasının ardından miktar da ortaya çıktı.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 8

Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımda kadının üzerinden toplam 64 bin 855 TL çıktığı belirlendi.

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Zabıta paraları saya saya bitiremedi: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Resim: 9

Ekipler olayla ilgili tutanak tutarken bulunan 64 bin 855 TL'ye el konuldu. Dilencilik yaptığı belirlenen kadın hakkında da ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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