Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan iş yerlerini denetledi.

Sitedeki gıda satışı yapılan yerler başta olmak üzere 106 adet noktada kontroller yapan ekipler, gerekli durumlarda uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

9 adet işyerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğunu tespit eden görevliler, gerekli tutanakları tuttu. Yapılan uyarılar sonrasında gerekli işlemleri yapmayan işyeri sahiplerine ceza işlemi uyguladıklarını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Bilecik Belediyesi’ne bağlı ilgili birimler koordinasyonunda denetimlerin yapıldığını hatırlatan görevliler, vatandaşların karşılaştığı olumsuz ve uygunsuz durumları 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarına iletebileceği belirtti.