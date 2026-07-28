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Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan’da üniversite sınavı sorularının sızdırılması üzerine Z kuşağının başlattığı kitlesel protestolar sonuç verdi. Başbakan Modi hükümetinin geri adım atmasıyla Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden istifa etti, eylemler geçici olarak durduruldu.

Hindistan genelinde etkisini gösteren gençlik eylemleri, yaklaşık 12 yıllık Narendra Modi iktidarını ilk kez böylesine belirgin bir konuda geri adım atmak zorunda bıraktı. Başkent Yeni Delhi başta olmak üzere çok sayıda şehirde haftalardır süren kitlesel gösterilerin ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan koltuğunu bıraktı. Göstericilerin birincil talebinin gerçekleşmesiyle birlikte protestolar askıya alındı.

Öfkeyi ateşleyen olay, milyonlarca öğrencinin katıldığı tıp ve diş hekimliği fakültelerine giriş sınavındaki soruların çalındığının hükümet tarafından kabul edilmesi oldu. Uzun süredir işsizlik ve fırsat eşitsizliği nedeniyle huzursuz olan gençler, sınavın tekrarlanacağının ilan edilmesiyle sokaklara döküldü ve tepkilerin odağına Eğitim Bakanı Pradhan yerleşti.

Sosyal medyada mizahi bir akım olarak doğan ve Boston Üniversitesi mezunu Abhijeet Dipke liderliğinde kurulan "Cockroach Janta Party" (Hamam Böceği Halk Partisi), eylemlerin sürükleyici gücü haline geldi. Eğitim sistemine ve istihdam sorunlarına yönelik memnuniyetsizliğin simgesine dönüşen hareket, Instagram paylaşımları sayesinde milyonlarca kişiye ulaştı. Geleneksel medyanın başlarda eylemlere sınırlı yer vermesi sebebiyle göstericiler kendi haber ağlarını dijital mecralar üzerinden inşa etti.

Polisin 20 Temmuz’da parlamentoya yürümek isteyen geniş katılımlı kitleye göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulunması, tepkileri dindirmek yerine süreci daha da tırmandırdı. Eylemlerde sadece Eğitim Bakanı’nın değil, doğrudan Başbakan Narendra Modi’nin de istifası istenmeye başladı.

Toplumsal baskı üzerine Modi, sosyal medya hesaplarından öğrencilere hitap eden iki ayrı video yayımladı. İlk videodaki yakın çekim kadrajı nedeniyle internette alay konusu olan Modi, ikinci yayını farklı bir açıyla kaydederek gençlerin yorumlarına teşekkür iletti.