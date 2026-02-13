Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor

Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor

Melbourne Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilim alanında çalışan Dr. Jared Cooney Horvath, Ocak 2026’da ABD Senatosu’na sunduğu yazılı ifadede, Z Kuşağı’nın matematik, okuryazarlık, hafıza gibi temel bilişsel yetilerde önceki kuşakların gerisinde kaldığını belirtti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 1

Nörobilimci Horvath’a göre 1800’lü yıllardan beri her nesil bir öncekinden daha yüksek performans sergilerken, bu eğilim Z Kuşağı’nda ilk defa tersine döndü. Bu durum yalnızca Amerika’yla sınırlı değil.

1 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 2

Horvath, “Her nesil ebeveynlerinden daha iyi performans göstermiştir. Ta ki Z kuşağına kadar.” ifadesini kullandı.

2 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 3


“Teknoloji eğitime her girdiğinde öğrenme düşer” değerlendirmesinde bulunan uzman, önümüzdeki dönemde okullarda teknoloji kullanımını kısıtlayacak politikaların devreye gireceğini umduğunu dile getirdi.

3 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 4

Alfa Kuşağı’nın daha gelişmiş bilişsel kapasiteye sahip bireyler olarak yetişme şansının artabileceğini vurguladı.

4 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 5

GERİLEMENİN ANA NEDENLERİ

Araştırmanın odaklandığı temel etkenler şöyle sıralanıyor: Sınıflarda tablet ve bilgisayar kullanımının artması, öğrencilerin derin okuma ve yoğunlaşma becerilerini zayıflatıyor.

5 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 6

Gençlerin günlerinin büyük kısmını ekran başında geçirmesi, beynin bilgileri derinlemesine işleme yetisini azaltıp yüzeysel tüketimi teşvik ediyor.

6 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 7

Dijital akış üzerinden iletişim, beynin doğal sosyal öğrenme mekanizmalarını sekteye uğratıyor.

7 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 8

Sürekli dikkat dağılması; odaklanma, bellek ve yönetici işlevler gibi alanlarda puan kayıplarına yol açıyor.

8 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 9

Uzmanlar, IQ’daki bu gerilemenin doğrudan “daha az zeki olma” anlamına gelmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

9 10
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor - Resim: 10

Z Kuşağı’nın dijital okuryazarlık ve çoklu görev yönetimi gibi yeni becerilerde üstünlük gösterdiği kabul edilse de, temel bilişsel kapasitedeki zayıflama eğitim çevrelerini kaygılandırıyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro