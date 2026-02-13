Nörobilimci Horvath’a göre 1800’lü yıllardan beri her nesil bir öncekinden daha yüksek performans sergilerken, bu eğilim Z Kuşağı’nda ilk defa tersine döndü. Bu durum yalnızca Amerika’yla sınırlı değil.
Z kuşağı önceki neslin gerisinde kaldı: Sinirbilimci Horvath’tan çarpıcı rapor
Melbourne Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilim alanında çalışan Dr. Jared Cooney Horvath, Ocak 2026’da ABD Senatosu’na sunduğu yazılı ifadede, Z Kuşağı’nın matematik, okuryazarlık, hafıza gibi temel bilişsel yetilerde önceki kuşakların gerisinde kaldığını belirtti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Horvath, “Her nesil ebeveynlerinden daha iyi performans göstermiştir. Ta ki Z kuşağına kadar.” ifadesini kullandı.
“Teknoloji eğitime her girdiğinde öğrenme düşer” değerlendirmesinde bulunan uzman, önümüzdeki dönemde okullarda teknoloji kullanımını kısıtlayacak politikaların devreye gireceğini umduğunu dile getirdi.
Alfa Kuşağı’nın daha gelişmiş bilişsel kapasiteye sahip bireyler olarak yetişme şansının artabileceğini vurguladı.
GERİLEMENİN ANA NEDENLERİ
Araştırmanın odaklandığı temel etkenler şöyle sıralanıyor: Sınıflarda tablet ve bilgisayar kullanımının artması, öğrencilerin derin okuma ve yoğunlaşma becerilerini zayıflatıyor.
Gençlerin günlerinin büyük kısmını ekran başında geçirmesi, beynin bilgileri derinlemesine işleme yetisini azaltıp yüzeysel tüketimi teşvik ediyor.
Dijital akış üzerinden iletişim, beynin doğal sosyal öğrenme mekanizmalarını sekteye uğratıyor.
Sürekli dikkat dağılması; odaklanma, bellek ve yönetici işlevler gibi alanlarda puan kayıplarına yol açıyor.
Uzmanlar, IQ’daki bu gerilemenin doğrudan “daha az zeki olma” anlamına gelmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
Z Kuşağı’nın dijital okuryazarlık ve çoklu görev yönetimi gibi yeni becerilerde üstünlük gösterdiği kabul edilse de, temel bilişsel kapasitedeki zayıflama eğitim çevrelerini kaygılandırıyor.