Viktoryen ve Edward dönemi İngiltere’sinde kahverengi, kırsal yaşamın rengi olarak kabul edildi. Şehirde (town) ise siyah ayakkabı ve koyu tonlar zorunluydu.
Yüzyıllık tabu bitmiyor: O ülkede bankacılar neden ‘kahverengi’ giymiyor? Sebebine yok artık diyeceksiniz
İngiltere’nin finans dünyasında bankacılar hâlâ kahverengi ayakkabı ya da takım giymekten kaçınıyor. “No brown in town” tabusu, sınıf ayrımcılığını yansıtan eski bir kural. Uzmanlar ve 2016 araştırması, bu geleneğin işe alımları bile etkilediğini ortaya koydu. Sebebine çok şaşıracaksınız!Taner Yener
Bankacılar ve City çalışanları, kahverengi giyerek “köy malikânem var” mesajı vermemek için bu kuralı benimsedi. Böylece yeni zenginler ile eski aristokrasi arasındaki fark gizlendi. Yüzyıllık tabu, bu sosyal kodlamayla doğdu ve finans sektöründe kök saldı.
Kültürel yorumcu Peter York, Guardian’a verdiği demeçte bu geleneği net açıkladı. “Kırsalda her şey farklıdır ama şehirde mantıklı, resmi ve koyu palet şarttı: lacivert, gri takım ile siyah ayakkabı. Başka renk düşünülmezdi” diye ifade etti.
York, kahverenginin dikkat dağıttığını da vurguladı:
“Ayakkabınızla insanları oyalamak istemezsiniz; sözlerinize ve teklifinize odaklanmalılar.”
GQ yazarı ve stil uzmanı Justin Myers ise tabunun sınıf takıntısından kaynaklandığını belirtti. “Bu tuhaf kurallar, insanları dışarıda bırakmak için doğar. İngilizlerin sınıf saplantısı yüzünden ayakkabıya takılırlar. Kahverengi giymek aslında kendine güvenin işaretidir; kuralı çiğnemek en yüksek sınıftır” şeklinde yorum yaptı. Myers’a göre tabu, güvensizliğin ve dışlamanın aracıydı.
2016’da İngiltere Sosyal Hareketlilik Komisyonu’nun yayınladığı rapor, tabunun somut etkisini kanıtladı. Yatırım bankaları, kahverengi ayakkabı giyen erkek adayları “cilasız” bulup işe almama eğilimindeydi.
Rapor, “Bazı üst düzey bankacılar hâlâ kahverengi ayakkabıyı iş elbisesiyle kabul edilemez görüyor” diye yazdı. Bu bulgu, elit okullardan gelenlerin avantajını ortaya koydu; kahverengi giyen yetenekli mezunlar dışlandı.
Renk psikolojisi çalışmaları da tabuyu destekliyor. Cornell Üniversitesi’nin mülakat kıyafeti araştırması, geleneksel bankacılık gibi sektörlerde mavi, siyah ve gri tonların “güvenilir ve yetkin” algısı yarattığını gösterdi. Kahverengi ise “sıcak ve yaklaşılabilir” olsa da resmiyetten uzak kabul ediliyor.
Enclothed cognition (kıyafet bilişsel etkisi) deneyleri, koyu tonların profesyonelliği artırdığını, kahverenginin ise “hafif” algı yarattığını doğruladı. Bu bilimsel veriler, tabunun rastgele olmadığını kanıtladı.
Yavaş Yavaş Erimeye Başladı mı?
Günümüzde City’deki bazı bankalar ve hukuk firmaları hâlâ “kahverengi giyme” uyarısı yapıyor. HBO dizisi Industry’deki banka mezunları da “no brown in town” ifadesinin eski okulcular arasında hâlâ geçerli olduğunu aktardı. Ancak uluslararasılaşmayla kural gevşedi. Daha az resmi bölümlerde kahverengi brogue’lar kabul görüyor. Yine de geleneksel yatırım bankacılığında siyah Oxford’lar hâkimiyetini koruyor.
Peter York’un da belirttiği gibi, tabu tamamen bitmedi çünkü profesyonel odak ve sınıf sinyali hâlâ önemli. Justin Myers ise “Kuralı kıranlar artık daha rahat görünüyor” diyerek değişimi işaret etti. Sosyal Hareketlilik Komisyonu raporu sonrası bazı bankalar farkındalık artırdı ama tam eşitlik sağlanmadı.
Sebep sadece moda değil; derin bir kültürel kod. Kahverengi giymek, “Ben kırsalda yaşıyorum, şehirli değilim” mesajı veriyordu. Bugün bile bu, yeni mezunların “uygun” olmadığını düşündürüyor. Araştırmalar ve uzmanlar, tabunun işe alım süreçlerini hâlâ etkilediğini gösteriyor. “Yok artık” diyeceksiniz ama sınıf ayrımcılığı, bir çift ayakkabıyla bile devam ediyor.
Bu yüzyıllık tabu, İngiltere bankacılığının görünmez duvarlarından biri olmayı sürdürüyor. Değişim yavaş; renk psikolojisi ve sosyal raporlar ışığında belki gelecek nesillerde tamamen kalkacak. Şimdilik, City’de kahverengi hâlâ “yasak” rengi.