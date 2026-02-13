İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, bir tarihi eserin Malatya’dan Osmaniye’ye satılmak üzere getirileceği bilgisine ulaştı.

Yüzyıllık gizem gün yüzüne çıktı: Süleyman’ın mührü ve bin yıllık sır: 3 gözaltı - Resim : 1

Operasyon düzenleyen ekipler, 12’nci yüzyıla ait olduğu belirtilen üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirdi.

Yüzyıllık gizem gün yüzüne çıktı: Süleyman’ın mührü ve bin yıllık sır: 3 gözaltı - Resim : 2

Tarihi eseri yaklaşık 1 milyon dolara satmak isteyen İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D. (66) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.