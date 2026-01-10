Bloomberg News'in, bilgisine göre; lüks perakendeci Saks Global en erken bugün olmak üzere Chapter 11 kapsamındaki iflas koruması için başvurmaya hazırlanıyor.

Haberde yer alan bilgiye göre; New York'taki yüzyıllık Fifth Avenue amiral mağazasının sahibi, halihazırda bir yeniden yapılandırma anlaşması olmaksızın iflas başvurusu yapmayı planlıyor. Fakat önümüzdeki haftalarda böyle bir anlaşmayı şekillendirmeyi hedefliyor.



Ayrıca şirkette borçlular kapıya dayanmış durumda. Şirket, iflas sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmesini ve tedarikçilere olan borçlarını ödeyebilmesini sağlayacak yaklaşık 1,25 milyar dolarlık bir borçlu tasarrufunda (DIP) finansman paketi için alacaklılarla ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Saks Global, Reuters'in yorum talebine ise yanıt vermedi.

SAKS GLOBAL’DE TARİH YATIYORDU

İlk olarak 1867'de kurulmuş olan Saks Fifth Avenue aralarında olduğu Neiman Marcus, Bergdorf Goodman ve Saks OFF 5TH gibi dünyaca ünlü lüks mağaza zincirleri Saks Global adında tek bir çatı altında toplandı.

Saks Global yeni bir çatı şirket olsa da, bünyesindeki markaların tarihi çok daha eskiye dayanıyor.

Saks Fifth Avenue: İlk olarak 1867'de kurulmuş, ünlü Fifth Avenue mağazası ise 1924'te açılmıştır.

Neiman Marcus: 1907 yılında Dallas, Teksas'ta kurulmuştur.

Bergdorf Goodman: Temelleri 1899 yılına kadar uzanıyor.