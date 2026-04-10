Besin değeri açısından oldukça zengin olan çörek otu; antioksidanlar, uçucu yağlar ve çeşitli mineraller içerir. Bu bileşenlerin bağışıklık sistemini destekleyici etkiler sağlayabileceği ifade edilse de, bu etkilerin kişisel farklılıklara bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.
Yüzyıllardır kullanılıyor: Anadolu’nun şifalı tohumu
Anadolu’nun köklü bitkilerinden biri olan çörek otu, yüzyıllardır hem mutfakta hem de geleneksel uygulamalarda kullanılıyor. Tek başına doğal antioksidan. Faydaları saymakla bitmeyen çörek otunun tüketiminde de dengeli olmak büyük önem taşıyor.Derleyen: Cansu İşcan
Geçmişten günümüze Anadolu’da yaygın şekilde kullanılan çörek otu, en çok ekmek ve hamur işlerinde tercih edilir. Bunun yanında yağı da farklı alanlarda değerlendirilir. Geleneksel kullanım alanının geniş olması, bu bitkinin kültürel önemini de ortaya koyar.
Uzmanlar, çörek otunun faydalarından yararlanmak isteyenlerin aşırı tüketimden kaçınması gerektiğini vurgular. Özellikle düzenli kullanım düşünülüyorsa, bireysel sağlık durumuna göre bir uzmana danışılması önerilir.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, doğal ve bitkisel ürünlere olan ilginin giderek arttığını gösteriyor. Çörek otu da bu ilgiyle birlikte yeniden gündeme gelen ve araştırılan bitkiler arasında yer alıyor.
Bilimsel adı Nigella sativa olan çörek otu, halk arasında “kara tohum” olarak da bilinir. İçeriğinde bulunan timokinon adlı güçlü bileşik sayesinde çeşitli faydalar sunabileceği düşünülüyor.
Çörek otunun öne çıkan faydaları:
Bağışıklık sistemini destekleyebilir
Antioksidan etkisiyle hücreleri korumaya katkı sağlayabilir
Sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olabilir
İltihap karşıtı özellikler gösterebilir
Kan şekeri ve kolesterol üzerinde dengeleyici etkiler sunabilir
Solunum yollarını destekleyebilir
Cilt ve saç sağlığına katkıda bulunabilir