1600 ile 1601 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen bu trajik başyapıt, babasının intikamını almakla yükümlü olan Danimarka Prensi Hamlet’in içsel hesaplaşmalarını ve vicdani sorgulamalarını merkezine alır. "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu" repliğiyle edebiyat tarihine kazınan eser; intikam, ihanet, delilik, sadakat ve ölüm temalarını evrensel bir dille işler. Shakespeare, karakterin ikilemleri üzerinden sadece bir intikam hikayesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda insan doğasının en karanlık ve karmaşık yönlerini de gözler önüne serer.

DEFALARCA SAHNEYE UYARLANDI

Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında en çok sahnelenen oyun olma unvanını elinde bulunduran "Hamlet", Laurence Olivier, Kenneth Branagh ve Mel Gibson gibi sinema ve tiyatro dünyasının usta isimleri tarafından defalarca beyaz perdeye ve sahnelere uyarlandı. Modern psikolojinin doğuşundan yüzyıllar önce karakterlerin zihinsel dalgalanmalarını ve bilinçaltı süreçlerini ustalıkla yansıtan metin, Sigmund Freud başta olmak üzere pek çok düşünürün de dikkatini çekmiş, edebiyat teorilerinde derinlemesine incelenmiştir.

Sunduğu felsefi derinlik sayesinde her nesilde yeniden keşfediliyor. İnsan olmanın getirdiği çelişkileri, adalet arayışını ve iktidar hırsını zamansız bir perspektifle ele alan eser, bugün hem akademik çevrelerde hem de edebiyat severlerin kütüphanelerinde başköşedeki yerini koruyor. Shakespeare’in bu eşsiz draması, edebiyatın insan ruhunu iyileştiren, sorgulatan ve dönüştüren gücünün en kalıcı kanıtı olmaya devam ediyor.