ÇİVRİL'DE SARRAF DEPREMİ: 100 KİLO ALTINLA YURT DIŞINA KAÇTI

Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yapan S.Ç.’nin, müşterilerine ait yüklü miktardaki emanet altınla birlikte kayıplara karışması ilçeyi ayağa kaldırdı. Yaklaşık 30 yıldır aynı dükkanda hizmet veren kuyumcunun, 100 kilograma yakın altınla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

CUMA GÜNÜNDEN BERİ KEPENKLER KAPALI

Olay, geçtiğimiz Cuma günü S.Ç.'ye ait kuyumcu dükkanının açılmaması ve müşterilerin kendisine hiçbir şekilde ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Yıllardır birikimlerini "güvenli" olduğu gerekçesiyle sarrafa emanet eden vatandaşlar, dükkan önünde toplanarak durumu polise bildirdi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet güçlerinin iş yerinde yaptığı incelemede, dükkanda muhafaza edilen yaklaşık 25 kilogram altına el konuldu. Ancak iddialara göre, kayıplara karışan kuyumcunun yanında götürdüğü miktar 100 kilogramı buluyor. Şüpheli S.Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası düzeyde arama sağlayan "Kırmızı Bülten" çıkarıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR HUKUK MÜCADELESİNE HAZIRLANIYOR

Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.