Hayırlı uğurlu olsun…

Şimdi de borsanın lig düşmesi gündemde…

Uyarı, dünya borsalarını şekillendiren kuruluşlardan geliyor.

Biri MSCI…

Diğeri FTSE Russell…

İkisi de hangi borsanın hangi ligde olacağına karar veren ağır abiler.

MSCI, “Borsada ortaklık yapıları şeffaf hâle gelmez, koordineli işlemler ve fiilî dolaşım konusunda somut ilerleme görülmezse Türkiye’yi yeniden değerlendiririz.” diyor.

FTSE Russell ise Türkiye’de açıklanan fiilî dolaşım verileriyle kendi hesaplarının uyuşmadığını belirterek bazı endeks değişikliklerini erteliyor.

Çünkü sermaye piyasalarında “fiilî dolaşım” hikâyesi çok önemli.

Bu kavram, bir şirketin hisselerinin borsada gerçekten alınıp satılabilen bölümü anlamına geliyor.

Ayrıntıya dikkat: Mesele şirketin halka arz olması değil, hisselerinin rahatça alınıp satılabilmesi.

Şirketin yüzde 30’u halka açılmış olsa da alım satım kanalında yüzde 3 bile yoksa, hisselerin çoğu aynı grupların elindeyse piyasada “fiilî dolaşım” falan yoktur.

Hisse kâğıt üzerinde likit görünür ama büyük fon satışa geçtiğinde alıcı bulunamaz.

Nitekim Fonlar düşük dolaşımlı hisselerde devasa pozisyonlar biriktirdi.

Alımlar fiyatı, yükselen fiyatlar fon getirisini şişirdi.

Getiriyi gören yeni yatırımcıların parasıyla aynı hisseler yeniden alındı.

Ancak çıkış başlayınca çark tersine döndü.

Satılmak istenen hisselerde yeterli alıcı bulunamayınca fonlar nakit yaratabilmek için büyük ve likit şirketleri satmak zorunda kaldı.

Birkaç fondaki sorun böylece bütün borsaya yayıldı.

Ama daha krizin başındayız.

Eğer endeks sağlayıcıları lig düşürmeye karar verirse…

İşte o zaman çarşı karışır.

Çünkü endeksleri takip eden fonların yöneticileri Türkiye’yi sevip sevmediğine bakmaz.

Türkiye’nin ağırlığı düşürülmüşse bilgisayar sistemi otomatik satış emri üretir.

Robotlar satışa geçer, yabancı her fiyattan maldan çıkar.

Eline geçen TL’yi yine fiyata bakmaksızın dolara çevirir.

Yabancı kaçışının hızlanmasıyla önce borsa çöker…

Sonra kur kırılır.

Üstelik satış yalnızca hisse piyasasında kalmaz.

Güven bozulursa yabancı tahvildeki pozisyonunu da azaltır; risk primi ile devletin, bankaların ve şirketlerin borçlanma maliyeti yükselir.

Yani aynı anda hem döviz ihtiyacı büyür hem de dövize ulaşmak pahalılaşır.

Merkez Bankasının önünde iki kötü seçenek kalır: Ya kuru tutmak için rezerv satar ya da yabancının kaçmasını engellemek için faizi yüksek tutar.

İlkinde döviz tamponu zayıflar, ikincisinde şirketlerin ve vatandaşın finansman yükü ağırlaşır.

Dolar yükselince ithalat pahalanır, şirketlerin döviz borcu büyür ve bütün bunlar fiyatlara yansır.

Enflasyon ve faizler kontrolden çıkar.

Şirketler yatırım yapamaz.

Borç çeviremeyenler batmaya başlar.

İşsizlik ve fakirlik artar.

Kısacası yalnızca fon ve borsa gibi görünen kriz, bütün ekonomiye yayılır.

Ve bunun adı yüzyılın krizi olur.

Resmî kurumlar ise hâlâ konunun üzerini örtmeye çalışıyor.

Sorunun sınırlı ve yönetilebilir olduğu hikâyesini okuyor.

Oysa buzdağının yalnızca görünen kısmı sayılabilecek fon krizinde, SPK’ya göre neredeyse 500 bin tekil yatırımcının yatırımı tasfiye kapsamına girdi.

Bu süreçte Merkez Bankası repo fonlamasını 603 milyar liraya yükseltiyor.

Bankaların borçlanma limitleri 10 kat artırılıyor.

BIST 100’deki şirketlerin dörtte birinden fazlası değiştiriliyor.

Sonra da:

“Mesele sınırlı…”

deniliyor.

Kimi kandırmaya çalışıyorlar, bilmiyorum ama…

Yabancı bu masalları yemiyor.

Çünkü yabancı için asıl mesele bir fonun batması değil; fiyatların piyasada oluşması, ortaklık yapılarının şeffaflığı ve parasını istediği anda çıkarabilmesi.

Bu üç soruya güven veren cevap verilemezse yabancı yalnızca sorunlu hisseden çıkmaz.

Türkiye riskinden çıkar!

İşin özeti şu:

Türkiye’nin yeni halka arzlardan önce daha yüksek fiilî dolaşıma, şeffaf ortaklık yapılarına, derin bir piyasaya ve zamanında çalışan gerçek bir denetime ihtiyacı var.

Aksi hâlde borsadaki ligi kaybetmekle kalmayız.

Yabancıyı kaçırır…

Kuru sıçratır…

Faturasını yine millete ödetiriz!

Ve kesin bir çözüm bulunmazsa…

Yüzyılın krizi göstere göstere gelir.