Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da toplam 71 bin 799 konutun hak sahipleri bu hafta gerçekleştirilecek kura çekimleriyle tespit edilecek.
Yüzyılın Konut Projesi’nde sona doğru: 71 Bin 799 anahtarın sahipleri bu hafta belli olacak
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı zirvede! Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla’da 71 bin 799 konutun hak sahipleri bu hafta belli oluyor. Detaylar haberimizde…
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projenin kura sürecinde 9 hafta geride kaldı.
29 Aralık’ta başlayan kura çekimleri, 27 Şubat Cuma günü Edirne, Denizli ve Osmaniye’deki çekimlerle devam etti.
Bu çerçevede 29 Aralık 2025 - 1 Mart tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye illerinde kura çekimleri tamamlandı.
Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
YÜZYILIN KONUT PROJEBSİNDE SONA DOĞRU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara’daki kura töreni Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum’un katılımıyla düzenlenecek. Bu törende Ankara’da 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Bakan Kurum, Cuma günü ise Hatay’daki kura çekim törenine katılacak.
Haftanın takvimine göre 3 Mart Salı Ankara’da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla’da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir’de 21 bin 20 ve Hatay’da 13 bin 289 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta 4 ilde toplam 71 bin 799 konutun hak sahiplerini bulmasıyla birlikte 79 ilde 403 bin 632 konut için kura süreci tamamlanmış olacak.