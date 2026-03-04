BBC, 21. yüzyıla damga vuran en iyi 10 santrforu belirlediği tartışmalı listeyi yayımladı. Listenin zirvesine, kariyerinin zirvesinde yaşadığı ağır diz sakatlıklarına rağmen "Fenomen" lakaplı Ronaldo Nazario oturdu. Futbol kamuoyunu ikiye bölen listede en dikkat çeken detay ise, dünyanın en çok gol atan ismi Cristiano Ronaldo'nun "kariyerinin büyük bölümünde saf bir santrfor olarak görev yapmadığı" gerekçesiyle ilk 10'a alınmaması oldu.
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu
BBC’nin 21. yüzyılın en iyi santrforları listesinde Ronaldo Nazario zirvede yer alırken, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi detayı da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 14
Henüz 18 yaşında Avrupa futbolunda adını duyuran Ronaldo Nazario, PSV’deki gol performansıyla Barcelona ve Inter’e dünya rekoru bedellerle transfer oldu. 23 yaşına geldiğinde Ballon d’Or’u kazanan en genç oyuncu olmuş, kulüp ve milli takım kariyerinde 200’ün üzerinde gole ulaşmıştı.,
2 14
Lionel Messi altı Avrupa Altın Ayakkabı kazanarak bu alanda zirveye çıktı.“Sahte dokuz” rolü nedeniyle klasik santrfor tanımının dışında değerlendiriliyor.
3 14
İşte BBC'nin hazırladığı o liste...
4 14
Ronaldo
5 14
Harry Kane
6 14
Erling Haland
7 14
Thierry Henry
8 14
Robert Lewandowski
9 14
Didier Drogba
10 14
Karim Benzema
11 14
Zlatan İbrahimovic
12 14
Luis Suarez
13 14
Miroslav Klose
14 14
Kaynak: Diğer