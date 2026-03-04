Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Spor Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu

Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu

BBC’nin 21. yüzyılın en iyi santrforları listesinde Ronaldo Nazario zirvede yer alırken, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi detayı da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 1

BBC, 21. yüzyıla damga vuran en iyi 10 santrforu belirlediği tartışmalı listeyi yayımladı. Listenin zirvesine, kariyerinin zirvesinde yaşadığı ağır diz sakatlıklarına rağmen "Fenomen" lakaplı Ronaldo Nazario oturdu. Futbol kamuoyunu ikiye bölen listede en dikkat çeken detay ise, dünyanın en çok gol atan ismi Cristiano Ronaldo'nun "kariyerinin büyük bölümünde saf bir santrfor olarak görev yapmadığı" gerekçesiyle ilk 10'a alınmaması oldu.

1 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 2

Henüz 18 yaşında Avrupa futbolunda adını duyuran Ronaldo Nazario, PSV’deki gol performansıyla Barcelona ve Inter’e dünya rekoru bedellerle transfer oldu. 23 yaşına geldiğinde Ballon d’Or’u kazanan en genç oyuncu olmuş, kulüp ve milli takım kariyerinde 200’ün üzerinde gole ulaşmıştı.,

2 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 3

Lionel Messi altı Avrupa Altın Ayakkabı kazanarak bu alanda zirveye çıktı.“Sahte dokuz” rolü nedeniyle klasik santrfor tanımının dışında değerlendiriliyor.

3 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 4

İşte BBC'nin hazırladığı o liste...

4 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 5

Ronaldo

5 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 6

Harry Kane

6 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 7

Erling Haland

7 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 8

Thierry Henry

8 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 9

Robert Lewandowski

9 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 10

Didier Drogba

10 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 11

Karim Benzema

11 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 12

Zlatan İbrahimovic

12 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 13

Luis Suarez

13 14
Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu - Resim: 14

Miroslav Klose

14 14
