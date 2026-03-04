Yüzyılın en iyi 10 golcüsü belli oldu: İşte dünyanın en iyi 10 santraforu

BBC, 21. yüzyıla damga vuran en iyi 10 santrforu belirlediği tartışmalı listeyi yayımladı. Listenin zirvesine, kariyerinin zirvesinde yaşadığı ağır diz sakatlıklarına rağmen "Fenomen" lakaplı Ronaldo Nazario oturdu. Futbol kamuoyunu ikiye bölen listede en dikkat çeken detay ise, dünyanın en çok gol atan ismi Cristiano Ronaldo'nun "kariyerinin büyük bölümünde saf bir santrfor olarak görev yapmadığı" gerekçesiyle ilk 10'a alınmaması oldu.