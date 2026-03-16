Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Sağlık Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler

Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler

Cildiniz her gece 8 saat boyunca yer çekimiyle savaşıyor. Yüzdeki 'mekanik baskı' belirtilerini silmek ve zamana meydan okumak için uyku alışkanlıklarınızı değiştirin. Uyku rutininizi bir gençlik aşısına dönüştürmek elinizde...

Haberi Paylaş
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 1

Cilt uzmanları, yan veya yüzüstü uyuma alışkanlığının cildin sürekli aynı bölgeden katlanmasına neden olarak kırışıklıkları tetikleyebileceğini belirtiyor.

1 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 2

Bu uyku alışkanlığı en çok yanaklarda, göz çevresinde, çene hattında ve göğüs bölgesinde çizgilere neden olabiliyor.

2 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 3

Sabah'ın haberine göre, bu sebeple dermatologlar, cilt sağlığını korumak adına sırt üstü yatmanın en ideal tercih olduğunu vurguluyor. Sırt üstü uyku pozisyonu, yüzün yastıkla olan temasını minimuma indirerek mekanik baskı kaynaklı kırışıklık riskini azaltıyor. Bu da yüz hatlarının gece boyunca serbest kalmasını sağlayarak cildin daha pürüzsüz ve dinlenmiş görünmesine yardımcı oluyor.

3 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 4

Uzmanlar, uyku kırışıklıklarını azaltmak için bazı yöntemlerin faydalı olabileceğinin altını çiziyor.

4 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 5

İPEK YASTIK KILIFI

Bu yöntem cilt ile yastık arasındaki sürtünmeyi azaltabilir.

5 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 6

Destekleyici uyku yastığı kullanın: Yüz baskısını azaltmaya yardımcı olabilir.
Retinoid, C vitamini ve antioksidan içeren ürünler: Kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığına destek verir.

6 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 7

Güneş kremi kullanmanın önemi: Ciltte kolajen kaybını önlemeye yardımcı olur.

7 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 8

Cildinizi nemlendirin ve su tüketimine önem verin: Cildin elastikiyetini korumaya destek olur.

8 9
Yüzüstü mü yatıyorsunuz? İşte yaşlanmayı hızlandıran tehlike ve altın çözümler - Resim: 9

Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan çene ve ağız bantları ile çeşitli yüz maskelerinin popülerliği artsa da, tıp dünyası bu konuda temkinli. Dermatologlar, bu tip ürünlerin kalıcı bir çözüm sunmaktan uzak olduğunu, etkilerinin kısa sürdüğünü ve hatta hassas ciltlerde tahrişe neden olabileceğini vurguluyor.

Yaşlanma belirtilerini tamamen durdurmak imkansız olsa da, bilimsel temelli yaklaşımlarla süreci kontrol altında tutmak mümkün. Uzmanlar, bilinçsiz ürün kullanımı yerine, doğru yapılandırılmış bir cilt bakımı rutini ve sağlıklı uyku alışkanlıklarının cildin genç kalmasında en etkili strateji olduğunu belirtiyor.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro