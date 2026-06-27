Bu hafta sonuna size şöyle güzel bir şiir bırakayım istedim.

İtiraf edeyim; yazarken "Ne anlatsam acaba?" diye konu bulmakta en çok zorlandığım bir şiir oldu kendisi. Ama sonra baktım ki hayatın kendisi zaten upuzun bir şiir... Ben de aldım kalemi; içine balığı, denizi, Karadeniz’in bulutunu, hatta Ali dayının tohumlarını bile sığdırdım. Umarım okurken yüzünüzde küçük bir tebessüm bırakır. Keyifli hafta sonları!

GÜZEL BİR ŞİİR

Bir şiir yazayım,

Ama şöyle güzel bir şiir.

İçinde balık, deniz, yosun,

Sen, ben, o olsun.

Bir şiir yazayım,

Sabahın erken saatlerinde

Karadeniz’den esen bulutlar

Olsun içinde,

O bulutlar yağmur olsun

Ali dayının tohumları yeşersin.

Bir şiir yazayım,

Eli, kolu, gözü,

Cebinde parası,

Kolunda sevgilisi...

Ne bileyim, her şeyi...

Ama şöyle;

Güzel bir şiir olsun.

Umarım bu hafta sonu ceplerinizde bereketi, yanınızda sevdiklerinizi ve içinizde o Karadeniz’in

ferah rüzgarlarını eksik etmezsiniz. Şiir gibi ve en önemlisi "şöyle güzel" bir hafta sonu

geçirmeniz dileğiyle... Haftaya yeniden buluşuncaya kadar, sanatla ve sevgiyle kalın!