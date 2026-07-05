Kaynak: DHA

Olay, 28 Haziran'da İstanbul Avcılar'ın Menekşe Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. 62 yaşındaki Meneş Tekin, oğlunun işlettiği sigorta acentesini ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada, kadının 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla da iş yerine geldi.

Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkarıp Tekin'in boğazına saldırdı. Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapatıp çevredekilerden yardım istedi.

ANNESİNİN BOYNUNA TAMPON YAPARAK KAN KAYBINI ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Yardım sesini duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aytekin Yayla, bu sırada annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DAMARIMI KESECEK DİYE BIÇAĞI ARKADAN TUTTUM'

Yaşadıklarını anlatan Meneş Tekin,"Buraya girdi, 'Kardeşim kime bakıyorsun?' dedim. 'Sana bakıyorum. Benim derdim seninle' dedi. Yanıma geldi, belinden ekmek bıçağını çıkarttı. Ekmek bıçağını çıkarınca ben 'Ne oluyor?' diye geriye baktım. Kafamdan tutup geri çekti ve bıçağı boynuma doğru uzattı. Sonra boynuma battı. Boynumun damarını kesecek diye bıçağı arkadan tuttum."

'O SIRADA DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY ANNEMİN KANAMASINI DURDURMAKTI'



Annesini kurtaran Aytekin Yayla, “Dışarıdan biri geldi. Göz göze geldik, bakıştık bir an. 'Tanıyamadın mı?' dedi, tanıyamadığımı söyledim. 'Ben babanım' dedi. Elini sırtına attı, bıçağı çıkardı. Annemin boynuna doğru tutup vurdu. Ben oradan koştum, eline yapışıp onu ittim. Anneme ‘Dışarı çık’ dedim. Annemin oturduğu sandalyeyi aldım, ayaklarını göbeğine dayadım. Ardından sandalyeyi fırlatıp dışarı çıktım. Kepengi indirdim ve ayağımla üzerine bastım. Kan kaybını durdurmak için annemin yarasını sıktım. Ondan sonra komşulardan yardım istedim. Ambulansı ve polisi çağırdık. Ekipler geldi; kendisi içeride elinde bıçak varken onu dışarı çıkarıp teslim aldılar.

Benim o sırada tek düşündüğüm annemin kanını durdurmaktı. Allah'tan damara denk gelmemiş. Kepengi kapatmak zorunda kaldım çünkü çıktığı anda anneme ve bana tekrar saldırabilirdi. Çıkarken de küfür ve hakaret etmeye devam etti. Hatta polis arabasına binerken bile 'Bomba koyacağım, sizi uçuracağım' diyordu."

'YILLAR GEÇMİŞ, YÜZÜNÜ UNUTMUŞUM, TANIYAMADIM'



İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen Meneş Tekin,"26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu tek başıma büyütüp bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun? Benden ne istedin? Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum, tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Kendisi başka biriyle evlenmiş; karısı var, çocuğu var. Yıllar sonra gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok." ifadelerini kullandı.

'PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOKTU'

Babasının oraya öldürmek amacıyla geldiğini öne süren Aytekin Yayla ise, "Olaydan sonra polisleri beklerken hiçbir pişmanlık belirtisi yoktu. Alkolün etkisinde değildi veya bir bilinç kaybı yoktu. Bilinçli, kasıtlı ve planlayarak yapılmış bir olay olduğu açık ve netti. Allah kimsenin başına vermesini. Güzel bir söz var; 'Herkes boşanabileceği erkekle evlensin' derler. Biz de evliyiz sonuçta ama Allah kimseye böyle bir akıl yokluğu vermesin" diye konuştu.