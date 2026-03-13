Titanik, Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), The Reader ve son olarak Avatar serisindeki rolleriyle tanınan Kate Winslet'ın canlandıracağı karakter henüz netleşmedi. Deadline ve Variety gibi güvenilir kaynaklar, Winslet'ın "female lead" (kadın başrol) olarak tanımlanan önemli bir rolde yer alacağını doğruladı. Peter Jackson ve Andy Serkis'in geçen yıl boyunca oyuncuyu ikna etmek için çaba sarf ettiği belirtiliyor. Çekimler, Yeni Zelanda'da Mayıs ayından Ekim'e kadar sürecek.

ORİJİNAL YILDIZLAR GERİ DÖNÜYOR

Film, hayranların en sevdiği karakterleri yeniden bir araya getirecek. Orijinal üçlemeden tanıdığımız isimler şöyle:

McKellen → Gandalf

Elijah Wood → Frodo Baggins

Andy Serkis → Gollum (aynı zamanda yönetmen)

Aragorn rolünde ise Viggo Mortensen yer almayacak. Stüdyo, daha genç bir Aragorn için arayışa girdi ve son dönemde Leo Woodall (The White Lotus, One Day) ismi güçlü aday olarak öne çıkıyor.

HİKAYE, GOLLUM'UN PEŞİNDE BİR MACERA

The Hunt for Gollum, orijinal üçlemenin öncesinde geçiyor. Gandalf'ın Aragorn'a verdiği görev merkezde: Sauron'dan önce Gollum'u bulup Tek Yüzük'ün izini sürmek. Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Rivendell'e yolculuk yaptığı döneme denk gelen olaylar, serinin ikonik karakterlerini farklı bir perspektiften anlatacak.

YAPIM EKİBİ GÜÇLÜ

Yönetmen: Andy Serkis (Gollum rolüyle tanınan oyuncu, ilk kez büyük bir filmi yönetiyor)

Yapımcı: Peter Jackson (orijinal üçlemenin yönetmeni, bu kez yapımcı koltuğunda)

Senaryo: Orijinal üçlemeyi kaleme alan Fran Walsh, Philippa Boyens ve Peter Jackson'un ekibinden imzalar taşıyor.

Film, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek ve yeni bir Orta Dünya üçlemesinin başlangıcı olabilir

Yüzüklerin Efendisi evreni, Kate Winslet gibi yıldız bir isimle daha da güçleniyor. Bu casting, hayranları heyecanlandırırken, Winslet'ın hangi karaktere hayat vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.