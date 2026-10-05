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Orijinal üçlemenin devamı niteliğinde geliştirilen ve Frodo'nun Orta Dünya'dan ayrılışının ardından Sam, Merry ve Pippin'in maceralarına odaklanması planlanan "The Lord of the Rings: Shadows of the Past" projesi yeni yönetim tarafından süresiz olarak rafa kaldırıldı.

Sıkı bir seritakipçisi olan ünlü sunucu Stephen Colbert'in kaleme aldığı ve usta yönetmen Peter Jackson'ı da projeye dahil ettiği yapım, stüdyo değişikliğiyle birlikte engelle karşılaştı. Paramount yönetiminin resmiyette tam bir iptal açıklamamasına karşın stüdyoya yakın kaynaklar, filmin çekilme ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını belirtiyor.

Projenin durdurulmasındaki ana etkenlerden birinin Paramount yöneticisi David Ellison ile projenin mimarı Colbert arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlıklar olduğu değerlendiriliyor. Yakında gösterime girecek "The Hunt for Gollum" filmiyle evrene dönmeye hazırlanan sinemaseverler için "Shadows of the Past" belirsiz bir geleceğe sürüklenmiş oldu.