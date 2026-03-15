MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Şubat-10 Mart 2026 arasında MHP Grup Toplantıları sırasında aksesuarlarıyla ön plana çıkarıldı. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda özellikle Bahçeli’nin taktığı yüzüklere ve rozetlere yapılan yakın çekimler, aksesuarların üzerindeki sembol ve figürlerin anlamlarını soru işareti haline getirdi.

ABD-İsrail’in İran’a başlattığı “Operation Epic Fury” saldırısı (28 Şubat 2026), Ayetullah Ali Hamaney’in ölümü ve ardından İran’dan Türkiye hava sahasına giren balistik füze tacizleri (4-5-9 Mart) ile bölgeyi savaşın eşiğine getiren gelişmeler yaşanırken, Bahçeli’nin her toplantıda değiştirdiği semboller, “Acaba Bahçeli olanları önceden biliyor muydu?” ile buna tezat olan “Bahçeli bir çeşit istihbarat gurusu PR’ının (reklam çalışması temellerini mi atıyor?” ya da “Bahçeli kurulan satranç masasında kendisine düşen tiyatroyu mu devreye soktu?” sorularını akıllara getirdi.

17 ŞUBAT 2026 – “LA GALİBE İLLALLAH” ROZETİ (SALDIRIDAN 11 GÜN ÖNCE)

Görüntüde net görülen sekizgen (oktagonal) çerçeveli, mavi zemin üzerine altın Arapça yazı rozeti: “لَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ” (Allah’tan başka galip yoktur). Kenarları Selçuklu motifli, ince işlemeli.

Bahçeli bu rozeti takarken ABD-İsrail ile İran arasında Cenevre müzakereleri devam ediyordu. O gün grup konuşmasında “küresel tuzaklara karşı uyanık olalım” söylemlerinde bulunmuştu.

Yüzük ve rozetin tasarım özellikleri:

• Sekizgen (oktagonal) şekilli bir çerçeve içinde,

• Ortasında mavi zemin üzerine altın rengi Arapça bir yazı (muhtemelen "La Galibe İllallah" yani "Allah'tan başka galip yoktur" ifadesi),

• Sekiz köşeli çerçeve: Selçuklu sanatında yaygın olan sekiz köşeli yıldız motifine benzer; tarihî, İslami ve Türk-İslam sentezi anlamlar taşıyabilir (cennet sembolizmi, sonsuzluk, denge gibi yorumlar yapılır).

24 ŞUBAT 2026 – “KIZIL ELMAYA DOĞRU” ROZETİ (SALDIRIDAN 4 GÜN ÖNCE)

Oval rozette kırmızı zemin üzerine kanatlı atlı Türk savaşçısı (mızraklı süvari), etrafında kabartma “KIZIL ELMAYA DOĞRU” yazısı. Kırmızı, mücadele ve fedakârlık rengi; atlı figür Orhun destanlarından fırlamış gibi.

Tam bu sırada İran’ın nükleer stokunu sıfırlama sözü verdiği müzakereler sürüyordu ama ABD-İsrail istihbaratı (CIA-Mossad) Hamaney’i aylardır izliyordu. Bahçeli konuşmasında “ABD’nin İran’a saldırması 3. Dünya Savaşı’na yol açar” diye net bir uyarı yaptı.

Yüzük ve rozetin tasarım detayları:

• Oval (yuvarlak) formda bir rozet.

• Kırmızı zemin üzerine kanatlı atlı bir Türk savaşçısı (mızraklı süvari figürü, saldırı pozisyonunda).

• Etrafında "KIZIL ELMAYA DOĞRU" yazısı

3 MART 2026 – TEKRAR “LA GALİBE İLLALLAH” ROZETİ (SALDIRIDAN 3 GÜN SONRA)

28 Şubat saldırısı gerçekleşmiş, Hamaney şehit düşmüş, İran misilleme yapmış, 1300’den fazla ölü verilmişti. Bahçeli aynı sekizgen rozeti (kırmızı zemin, altın yazı, Selçuklu işlemeler) tekrar taktı.

Konuşmasında “Müzakerelerle tuzak kuruldu, ajanlar sızdı, bu alçaklık” diyerek ABD-İsrail’i “Siyonist-emperyalist azgınlık” diye nitelendirdi.

Yüzük ve rozetin tasarım detayları:

• Sekizgen (oktagonal) çerçeve: Selçuklu ve Türk-İslam sanatında yaygın olan yıldız motifine benzer; denge, sonsuzluk, manevi koruma ve tarihî derinlik çağrıştırır.

• Ortasında kırmızı/koyu zemin üzerine altın rengi Arapça yazı: "La Galibe İllallah"

10 MART 2026 – “TÜRK KALKANI VE ATLI OKÇU” ROZETİ (FÜZE TACİZLERİNDEN HEMEN SONRA)

Dairesel Türk kalkanı formunda, mavi zeminli, safir taşlarla süslü altın rozet: Hilal içinde atlı Türk okçusu (ok germiş, saldırı pozisyonunda), hilalin ucunda yıldız. Kenar bordürü taş işlemeli, tam bir “Ay-Yıldızlı kalkan”.

İran’dan 4-5-9 Mart’ta Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatlar NATO tarafından etkisiz hale getirilmişti. Bahçeli aynı toplantıda “Bir daha hava sahamızda yönünü kaybetmiş füze görmek istemiyoruz. Türkiye canı sıkılanın füze ateşleyeceği ülke değildir” demişti.

Yüzük ve rozetin tasarım detayları:

• Dairesel (yuvarlak) form: Türk kalkanı şeklinde yorumlanan bir çerçeve.

• Merkezde hilal (ay) motifi üzerine yerleştirilmiş atlı Türk okçusu (savaşçı) figürü

• Hilalin etrafında Ay-Yıldız kompleksi.

GÜNCEL BAĞLAM VE ZAMANLAMA (10 MART 2026 GRUP TOPLANTISI):

Bu rozet, İran'dan gelen füze tacizlerinin (4-5-9 Mart 2026 tarihlerinde İran'dan ateşlenen balistik mühimmatların Türk hava sahasına girmesi ve NATO tarafından etkisiz hale getirilmesi) hemen ardından takıldı.

Bahçeli'nin aynı toplantıdaki konuşmasında:

• İran'a net uyarı: "Bir daha hava sahamızda yönünü kaybetmiş füze görmek istemiyoruz", "Türkiye canı sıkılanın füze ateşleyeceği ülke değildir".

• Bölgesel gerilim vurgusu: "Orta Doğu'da provokasyon zemini kollayan karanlık emeller", "İran'ı içten çökertme planı yapan mihraklara karşı Kürt kardeşlerimiz paralı askerlik yapmamalı".

Rozet, bu konuşmayla entegre: Füze tacizlerine karşı "milli kalkan" ve "okçu savaşçı" duruşuyla "Türkiye'nin egemenliğine göz dikenlere karşı hazırız" mesajı veriyor.

BAHÇELİ “ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?”

Yüzüklerin efendisi Bahçeli, rozet ve yüzükleriyle adeta “sessiz bir manifesto” yayınlıyor:

“Zafer Allah’ındır, Kızıl Elma yolunda yürüyoruz, kalkanımız hilal, okumuz hazır. Emperyalistlere karşı manevi ve millî kalkanımız sağlamdır.”

Saldırı öncesi gerilim, saldırı anı ve füze tacizleri… Bahçeli’nin her adımı olaylarla örtüşüyor. Acaba bu semboller sadece tesadüf mü veya bölgeyi saran savaşın “Türkçe uyarısı” mı? Ya da Bahçeli kendisine düşen algı çalışmasını mı devreye soktu?

Cevabı tarih verecek...