Kral, Ünal ile aralarında herhangi bir duygusal ilişki bulunmadığını, tanışıklıklarının tamamen ticari çerçevede gerçekleştiğini belirtti. 26 yaşında genç bir girişimci olduğunu vurgulayan Kral, hakkında yapılan açıklamaların hem ticari itibarına hem de ailesine zarar verdiğini ifade etti.
Yüzü dövmeli kadın dolandırıldığını söylemişti: Suçlamaların odağındaki kişi konuştu
Bir televizyon programına katılarak dolandırıldığını iddia eden ve yüzündeki dövmelerle günlerdir konuşulan Nazan Ünal’ın suçlamalarına, adı geçen Burhan Kral’dan yanıt geldi. Ünal’ın “evlilik vaadiyle dolandırıldım” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Derleyen: Hande Karacan
İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu. Ödeme konusuna ilişkin dekontların mevcut olduğunu ve bunların hem karşı tarafa hem de ilgili mercilere iletildiğini dile getirdi.
"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ"
Ayrıca Ünal’ın kendisini tehdit ettiğini öne süren Kral, iş yerine gelerek ailesini hedef alan söylemlerde bulunduğunu ve para talep ettiğini iddia etti. Bu süreçte hukuki yollara başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Kral, konunun yargıya taşındığını söyledi.
AŞK İDDİALARI TAMAMEN GERÇEK DIŞI
Evlilik vaadi ve aşk iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu savunan Kral, eğer ortada bir hak talebi varsa bunun yargı yoluyla çözülebileceğini ifade etti. Televizyon programında yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kral, kamuoyunda tek taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.
Yaşanan sürecin kendisini ve ailesini yıprattığını dile getiren Kral, genç yaşta ticari hayatının hedef alındığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti.
"HAYATIMLA OYNUYORLAR"
Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:
"Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur."