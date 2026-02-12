Yüzü dövmeli kadın dolandırıldığını söylemişti: Suçlamaların odağındaki kişi konuştu

"HAYATIMLA OYNUYORLAR"

Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur."