Kaynak: İHA

Türkiye'nin 81 ilindeki özel eğitimli çocuklara ulaşmayı hedefleyen Yassıçayır, iyilik yolculuğunun 13. durağı olan Çankırı'da özel öğrencilerle buluşarak onlara mısır ikramında bulundu.

13'ÜNCÜ İLİMİZ ÇANKIRI'DAYIZ

Kendi imkanlarıyla kiraladığı bir ticari taksiyle Çankırı’daki bir özel eğitim okuluna giden Yasin Yassıçayır, burada çocukların gönüllerini fethetti. Amacının sadece çocukların yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirten Yassıçayır, "Her ilden bir okula giderek özel çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar 12 şehri geride bırakmıştık, bugün de 13'üncü ilimiz olan Çankırı'da programımızı gerçekleştirdik. Eğer onların yüzünde bir parça neşe yaratabildiysek bu bizim için en büyük mutluluktur" dedi.

BİR SONRAKİ DURAK DÜZCE OLACAK

Bu anlamlı projeyi hem kendi mısır tezgahından elde ettiği gelirle hem de kendisine inanan yardımseverlerin katkılarıyla yürüttüğünü ifade eden fedakar esnaf, projenin sonraki adımlarını şu sözlerle paylaştı: "Özel çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğu her şeye değer. Programlar bittiğinde aldığımız dualar, 'çok güzel bir proje yapıyorsun' şeklindeki teşekkürler bize güç veriyor. En büyük hayalim bu etkinliği 81 ilin tamamında gerçekleştirmek. Şimdi sırada 14'üncü ilimiz olan Düzce var. İnşallah Allah nasip ederse durmadan, yorulmadan tüm Türkiye'yi gezeceğim."