Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AKP, Yükseköğretim Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için ilişiği kesilen öğrencileri kapsayacak olası öğrenci affı oldu.
Yüzlerce öğrenciye af geliyor! Yılbaşından sonra Meclis'te
1200 ÖĞRENCİ YARARLANACAK
YÖK Başkanı Erol Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek, sistem dışına çıkan ve hâlen öğrenimine devam eden öğrenci sayılarının netleşmesinin ardından YÖK’ün görüşlerini paylaşacağını ifade etmişti.Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifinden özellikle tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık 1200 öğrencinin yararlanabileceği belirtiliyor.
SAHTE DİPLOMA SONRASI ÖNLEMLER
Sahte diploma olayı sonrası da harekete geçildi. Öte yandan başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi durumunda ağır yaptırımlar yapılacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden atılacak.
Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza uygulanacak.