Yüzlerce öğrenciye af geliyor! Yılbaşından sonra Meclis'te

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AKP, Yükseköğretim Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için ilişiği kesilen öğrencileri kapsayacak olası öğrenci affı oldu.